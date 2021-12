Si avvicinano le feste natalizie per la gioia degli occhi e anche del palato. Entrando nei supermercati, al posto dell’ortofrutta questa volta ci accolgono frutta secca e panettoni. Si ha tanta voglia di acquistare qualcosa di buono e perché no, anche il pesce. Così oltre a contrastare colesterolo e ipertensione, questo pesce natalizio è anche economico, digeribile e afrodisiaco per gli uomini.

Arriva il Natale e in molte regioni italiane vi è la tradizione di preparare per la Vigilia dei piatti a base di pesce. Un menu classico della Vigilia di Natale potrebbe consistere nei seguenti piatti. Un’insalata di gamberi e rucola dolce, oppure un’insalata di polpo con tutti i segreti per ottenere una carne morbida. Degli spaghetti alle vongole alla napoletana. Un fritto di alici e totani o calamari spruzzati con succo di limone. Molte sono le ricette della tradizione.

Il baccalà in cucina

A questi piatti la tradizione natalizia aggiunge anche il baccalà e lo stoccafisso. I due non sono altro che dei merluzzi: essiccato lo stoccafisso e salato il baccalà. In Italia diventano un alimento preferito durante le feste natalizie. Ai supermercati e ai mercati la carne bianca e salata del baccalà fa bella mostra. Nonostante il suo odore pungente non sia dei più invitanti, molti lo acquistano volentieri.

Per Natale oltre allo stoccafisso (Bacalà in vicentino) alla vicentina e il baccalà alla livornese, troviamo anche le frittelle di baccalà, una tipica preparazione napoletana, che nasconde dietro una crosticina dorata e croccante un cuore morbido di bontà. Così anche il baccala all’insalata con le olive, prezzemolo e olio di oliva si apprezza per il suo gusto saporito e fragrante.

Benefici del baccalà

La prima caratteristica sorprendente di questo pesce è che è povero di grassi saturi, quelli a cui bisogna fare più attenzione. Al contrario contiene una buona dose di grassi omega 3, molto noti per le loro proprietà salutari per il cuore.

Oltre agli aspetti positivi tuttavia il baccalà necessita di qualche particolare attenzione. Questo pesce è ricco di colesterolo e soprattutto di sodio, due sostanze poco amiche del sistema cardiocircolatorio. Per questo motivo, chi soffre di ipertensione e chi ha il colesterolo alto dovrebbe fare attenzione.

Diverso è il discorso per lo stoccafisso, un pesce naturalmente essiccato all’aria per mesi. Non essendo salato e possedendo un basso contenuto di grassi, non dà problemi a chi soffre di colesterolo alto o ipertensione.

Per di più la sua carne è altamente digeribile, tanto che è consigliata per i bambini. Le sue proprietà, inoltre, lo raccomandano per contrastare la cellulite e la ritenzione idrica, per il suo basso contenuto di sodio.

Ciò che forse è poco noto è che lo stoccafisso potrebbe avere proprietà afrodisiache. Contiene, infatti, un tasso elevato di arginina.

Approfondimento

