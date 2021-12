Quando il nostro corpo ci lancia dei sintomi, è fondamentale rivolgersi al medico. In questo modo potremo sottoporci a degli esami e scoprire se soffriamo di qualche patologia oppure se il sintomo era soltanto passeggero.

Oggi affrontiamo un disturbo in particolare, con sintomi ben precisi, che può indicare che soffriamo di malattie non comuni. Conosceremo la seria infiammazione con sintomi dolorosi che potrebbe essere spia di malattie rare. Ci appoggeremo alle informazioni date dagli esperti per conoscerla meglio e capire quali disturbi può segnalare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

La dolorosa infiammazione

Scopriamo oggi che cos’è la vasculite.

Come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità, si tratta di un’infiammazione che colpisce le pareti dei vasi sanguigni. Tocca quindi arterie, vene, e capillari.

In generale, un’infiammazione nascerebbe quando l’organismo viene attaccato da uno o più agenti, come batteri, parassiti, allergeni, radiazioni. Potrebbe anche avvenire in seguito a cause interne al corpo, come delle reazioni autoimmuni o dei problemi al metabolismo. L’infiammazione, quindi, difenderebbe l’organismo dal danno ai tessuti provocato da uno di questi agenti e promuoverebbe la guarigione del corpo.

La vasculite in particolare, quindi, è un’infiammazione che tocca i vasi sanguigni, i quali sono deputati a trasportare sangue all’interno dell’organismo.

La seria infiammazione con sintomi dolorosi che potrebbe essere spia di malattie rare

La vasculite, infiammando i vasi sanguigni, li restringerebbe ed in alcuni casi li chiuderebbe completamente. Potrebbe anche indebolire i vasi causando un aneurisma.

Tra i sintomi di questa infiammazione potremmo trovare mal di testa, febbre e una varietà di dolori. L’ISS indica che i sintomi dipenderebbero anche dalle zone del corpo più colpite.

La vasculite sarebbe legata principalmente a malattie autoimmuni o a cause genetiche. A scatenare questa reazione del sistema immunitario potrebbero essere il lupus, l’artrite reumatoide o alcuni tumori del sangue. Anche infezioni come l’epatite B e C potrebbero essere dietro a questo disturbo.

Ci sono poi malattie rare che potrebbero portare la vasculite. Tra esse troviamo la sindrome di Cogan, che colpisce gli occhi e le orecchie. Oppure la malattia di Kawasaki, che purtroppo colpisce soprattutto i bambini e attacca tutto il corpo. Ci sono altre malattie rare che possono assumere la forma di vasculite, e per conoscerle è bene rivolgersi agli esperti.

Le terapie, ovviamente da seguirsi alla lettera secondo le indicazioni del medico, potrebbero includere i farmaci detti corticosteroidi, che ridurrebbero l’infiammazione. Potrebbero, inoltre, essere prescritti immunosoppressori, che riducono l’azione di difesa del sistema immunitario. Sarà comunque il medico a definire quali siano i farmaci migliori per ciascun paziente.

Chi vuole invece prendere precauzioni per evitare malattie cardiovascolari può leggere questo articolo.