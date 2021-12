Non solo afidi e parassiti ma anche dimenticare questa semplice operazione durante la potatura provoca danni irreparabili alle piante

Per fare in modo che il nostro giardino sia sempre ordinato e in perfette condizioni bisogna costantemente prendersene cura. Non è un’operazione semplice e spesso richiede fatica e dedizione, ma è fondamentale per fare in modo che le nostre piante siano sempre sane e rigogliose.

Prendersi cura del giardino non è un’operazione da compiere solamente durante i mesi primaverili ed estivi. È un impegno costante e regolare che ci tiene impegnati durante tutte le stagioni dell’anno. Anche in inverno quando le piante sono in riposo vegetativo, il lavoro non si ferma.

Seminare, estirpare le erbacce, provvedere alla pacciamatura per proteggere le radici, ricoprire le piante per evitare che le foglie gelino. Sono tutte operazioni da compiere proprio durante la stagione fredda.

L’importanza della potatura

C’è un altro importante lavoro di manutenzione da effettuarsi in autunno e in inverno. Parliamo della potatura, ossia di quell’intervento che permette di eliminare i rami improduttivi, secchi o malati.

Questa operazione rende, non solo, più gradevole l’estetica della pianta, ma favorisce una crescita più forte e produttiva. Ad esempio ecco 3 piante rampicanti da potare adesso per avere muri e pergolati mozzafiato in primavera. Ma anche potare in autunno questo albero è indispensabile per avere frutti deliziosi e fiori raffinati.

Naturalmente gli interventi di potatura richiedono una buona conoscenza della struttura della pianta.

Questo lavoro di manutenzione deve essere effettuato utilizzando degli attrezzi specifici che variano in base alla grandezza della pianta.

Ad esempio, le forbici sono gli utensili più semplici e diffusi, usati per la potatura dei piccoli rami. Le cesoie invece, servono per tagliare i rami più robusti.

Abbiamo anche degli attrezzi più complicati, come la sega e la motosega, riservati alla manutenzione dei rami molto grossi.

Facciamo attenzione, non solo afidi e parassiti ma anche dimenticare questa semplice operazione durante la potatura provoca danni irreparabili alle piante.

Infatti, è necessario prestare molta attenzione allo stato dei nostri attrezzi. Quando un utensile non riceve una giusta manutenzione, è destinato a durare meno nel tempo. Ma non solo, se non viene pulito correttamente, potrebbe diventare un pericoloso veicolo che trasmissione di malattie fungine e infettare le piante sane.

Quindi è fondamentale pulire sempre i nostri attrezzi da sporco, ruggine e ripararli dai piccoli danni.

Ma come fare? Possiamo utilizzare del detersivo dei piatti e una spugna per eliminare lo sporco e stregare gli utensili con del bicarbonato di sodio per igienizzarli. Una volta asciutti disinfettiamoli con dell’alcol o utilizzando una soluzione di acqua e candeggina.