Ecco i borghi da visitare in primavera per vivere delle giornate di sole e bellezza spendendo davvero poco

Le giornate si stanno allungando già in tutta Italia e il sole diventa ogni giorno più clemente. Tutto ciò è un chiaro segno sulla stagione che sta arrivando: la primavera.

Alcuni italiani soffriranno di allergie, ma la grande maggioranza delle persone è contenta di riuscire di nuovo a uscire di casa e a godere di un tempo più gentile.

Durante i fine settimana molte famiglie italiane prendono l’automobile o il treno e ricominciano ad andare a visitare dei piccoli borghi fuori porta. In alcuni casi si rischia di spendere una vera e propria fortuna, ma se conosciamo per bene ciò che il nostro Paese offre, possiamo anche andare a visitare delle meraviglie senza spendere troppo. Infatti, ecco i borghi da visitare in primavera per delle giornate di relax senza gravare troppo sul nostro portafogli.

Partiamo dal Veneto e dal Piemonte

Il Veneto non offre solo Verona o Venezia.

In primavera soprattutto, è bene andare a visitare dei piccoli borghi specialmente sul Mincio. Uno di questi è Valeggio sul Mincio che ha una frazione davvero particolare. Parliamo di Borghetto, borgo inserito tra la lista di quelli più belli d’Italia. Un castello immerso nei frutteti accompagnerà il visitatore verso il lago di Garda. I colori delle sue piccole case si riflettono sul Mincio e danno a tutti l’impressione di vivere in una vera e propria fiaba.

Se invece siamo piemontesi, non possiamo non conoscere e visitare il borgo di Entracque. In Provincia di Cuneo proviamo ad abbandonare l’idea di andare necessariamente nelle Langhe e cerchiamo di conoscere meglio i gioielli delle varie vallate.

In particolare, Entracque si situa nelle Alpi Marittime ed è un borgo ideale per quelle famiglie che cercano relax e natura. Le sue case rientrano a pieno nell’architettura alpina, con lose come tetti e pietre grigie per la muratura. L’alta val Gesso, la sua valle, è anche piena di percorsi segnati per il trekking e per la mountain bike.

Ecco i borghi da visitare in primavera per vivere delle giornate di sole e bellezza spendendo davvero poco

In pochi sanno che in Lombardia c’è un borgo che si conosce con il nome di piccola Atene. Sabbioneta, infatti, è un borgo che è inserito addirittura nella tutela dell’UNESCO. Il suo tessuto urbano segue l’antica cinta muraria che segue una forma perfettamente esagonale. La piazza centrale del borgo, piazza Ducale, è al centro di un crocevia di stradine in cui la poesia delle case non lascia nessuno indifferente.

Approfondimento

Risparmiare tanto anche in vacanza si può fare, basta usare il cervello