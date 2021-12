Con l’arrivo delle festività natalizie in molti cominceranno ad affrontare pranzi e cene. Tra cene di Natale con amici, parenti e colleghi di lavoro il rischio è quello di mettere su qualche chilo.

Da un lato non si tratta di un grandissimo problema; infatti, il periodo natalizio andrebbe vissuto con tutta la serenità possibile.

Cercare di mantenersi in forma, tuttavia, è importante a tutte le età. Con le chiusure dovute alla pandemia ci si è resi conto che anche allenarsi a casa è possibile.

Sarà sufficiente avere degli elastici per riuscire ad allenarsi al meglio anche a casa in modo economico ma ottenendo veri risultati. Si tratta di esercizi utili a qualsiasi età, anche dai 50 anni in su pur facendo attenzione ai propri limiti per non farsi male.

Elastici

Gli elastici sono acquistabili facilmente online su Amazon dove si possono trovare dei set da tre o cinque pezzi a meno di 10 euro.

Chi preferisce recarsi in negozio, invece, potrà provare gli elastici, ad esempio, della Decathlon con prezzo che varierà da modello a modello.

Ottimi per allenare tutto il corpo, dalle braccia ai glutei passando per gli addominali. Gli esercizi che si possono fare sono davvero tanti e il bello è che potranno essere eseguiti ovunque.

Inoltre basteranno pochi minuti al giorno per ottenere risultati visibili già dopo poche settimane.

Prima di iniziare l’allenamento, tuttavia, accertarsi di non soffrire di disturbi che potrebbero renderlo pericoloso per la salute.

Infatti, in caso di dolore o capogiri sarà necessario smettere immediatamente l’allenamento.

Questi allenamenti andrebbero eseguiti almeno tre volte alla settimana per una ventina di minuti ogni volta. Ma ecco quali sono questi interessanti esercizi che ci aiuteranno a migliorare resistenza e ci daranno ottimi risultati.

Oltre a camminare per mantenersi in forma dopo i 50 anni anche questo modo semplice ed economico

Il primo esercizio sono gli affondi con gli elastici che si potranno fare in modo molto semplice. Mettere la gamba destra sul davanti e la sinistra in affondo mantenendo il bacino diritto.

L’elastico andrà tenuto con le mani e infilato sotto il piede sinistro. Mantenendo dritto l’elastico procedere con l’affondo. Ripetizioni da 15 per 3 serie.

Un altro esercizio richiede di sdraiarsi sul fianco destro mantenendo le gambe tese, l’elastico attorno alle caviglie e il gomito in appoggio.

Sollevare la gamba contraendo addominali e parte inferiore. La gamba dovrà essere sollevata fino alla tensione della fascia.

Ripetizioni da 20 per 3 serie con 20 secondi di recupero tra ogni serie.

Anche il classico ponte si presta bene ad essere eseguito con l’aiuto di un elastico, perfetto per rassodare i glutei.

Ripetizioni da 20 per 4 serie.

Per la parte superiore del corpo, invece, si potrà provare a mettersi dritti con l’elastico sotto al piede sinistro leggermente in avanti.

Tenendo l’elastico con la mano destra inclinare leggermente la schiena verso il suolo non inarcandola ma mantenendola dritta.

Mantenendo il gomito attaccato alle costole sollevare l’avambraccio destro. L’esercizio si ripete da entrambi i lati circa 20 volte per 3 serie ciascuna.

Questi esercizi potranno, poi, essere abbinati a delle belle camminate in pianura o in montagna. Infatti, oltre a camminare per mantenersi in forma dopo i 50 anni anche questo modo semplice ed economico.