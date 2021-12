Uno dei disturbi più fastidiosi d’inverno è quello dei piedi sempre freddi. Ci sono persone particolarmente soggette a questo inconveniente che devono fare i conti con i piedi (e spesso anche le mani) ghiacciati per tutta la stagione invernale. Per cercare di ovviare al problema, o per lo meno alleviarlo, vi sono diversi rimedi. Primi fra tutti fare un regolare esercizio fisico e seguire una dieta equilibrata e ricca di nutrienti. Vi sono anche ‘rimedi dell’ultimo momento’, come i sacchetti scaldapiedi da mettere nelle scarpe, che possono darci un sollievo temporaneo. Ma c’è anche un’altra tecnica che molti utilizzano per cercare di tenere i piedi al caldo ma che, in realtà, potrebbe non fare altro che peggiorare la situazione. Vediamo di che cosa si tratta.

Attenzione, molti lo fanno per scaldare i piedi sempre freddi ma in realtà questa tecnica peggiora la situazione

Ma di quale tecnica stiamo parlando? Si tratta dell’abitudine di molte persone di indossare diverse paia di calze una sopra l’altra per cercare di tenere i piedi al calduccio. Dopotutto, se un paio non basta, potrebbe sembrare ragionevole indossarne diversi. Ma attenzione, in realtà non è così. Indossare molte paia di calze potrebbe anzi peggiorare la situazione. Questo perché indossando più paia di calze queste risultano più strette a contatto con i nostri piedi e le nostre gambe. In questo modo, i calzini potrebbero ostacolare la circolazione del sangue nei capillari più superficiali della pelle. E questo peggiora la sensazione di freddo, dato che una corretta circolazione è essenziale anche per aiutarci a mantenere il nostro corpo al caldo. Quindi attenzione, molti lo fanno per scaldare i piedi sempre freddi ma in realtà questa tecnica peggiora la situazione. Ma che cosa potrebbe aiutarci allora a mantenere i piedi al caldo?

Quale tecnica è meglio usare

Invece di indossare tante paia di calze una sopra l’altra, la soluzione migliore per tenere i piedi al caldo è molto più semplice. Si tratta di investire in un buon paio di calze termiche, ma uno solo. Acquistiamo delle calze apposite, come quelle che si usano per gli sport invernali. Assicuriamoci che siano della misura giusta, che non siano troppo larghe e soprattutto non troppo strette. Lo stesso vale per le scarpe: delle scarpe troppo aderenti non ci aiutano affatto a mantenere i piedi al calduccio. Importantissimo anche l’esercizio. Quando sentiamo che i nostri piedi cominciano a raffreddarsi, facciamo subito una passeggiatina a passo sostenuto per riattivare la circolazione.

Lettura consigliata

È questa la vera ragione per cui i piedi puzzano