Molti di noi, a causa del tempo che passa, iniziano a mostrare alcune rughe intorno agli occhi. Stiamo parlando delle cosiddette “zampe di gallina”, un inestetismo del tempo a cui nessuno può sfuggire.

Queste rughe d’espressione non sono così facili da nascondere e spesso anche le migliori creme non regalano i risultati promessi.

Fortunatamente, però, esiste il trucco, che può aiutarci a mascherare alcune caratteristiche del nostro viso che non vogliamo mostrare, proprio come le rughe. Ecco, infatti, il trucco perfetto per chi ha 50 anni e vuole dimostrarne 10 in meno.

Oltre al trucco, inoltre, esiste un altro accessorio che già molti di noi utilizzano, ma spesso nella maniera scorretta. Stiamo parlando degli occhiali. Vediamo come indossarli per nascondere le rughe intorno agli occhi, enfatizzare lo sguardo ed essere subito più attraenti e sexy.

Ornella Muti ha sdoganato gli occhiali come accessorio glamour

L’abbiamo visto sul palco di Sanremo, grazie ad un’Ornella Muti sempre più bella e affascinante, nonostante il tempo che passa.

La famosissima attrice è arrivata sul palco dell’Ariston indossando dei bellissimi occhiali griffati, pieni di glitter e brillantini, adatti a una serata importante come quella del Festival.

Distogliamo l’attenzione dalle rughe

Basta pensare a lei per capire subito che un buon paio di occhiali è un ottimo stratagemma per focalizzare l’attenzione sullo sguardo, offuscando le rughe circostanti. Chi è nato negli anni ’60 e ’70, quindi, potrà decidere di usare lo stesso trucchetto per eliminare subito qualche anno dal proprio viso.

Ecco perché, soprattutto con il passare del tempo, quando gli occhiali diventano quasi inevitabili, è importante scegliere la montatura più adatta al nostro viso.

Chi è nato negli anni ’60 e ’70 dovrebbe provare questo accessorio davvero perfetto per nascondere le rughe intorno agli occhi

Ornella Muti, per la sua presenza a Sanremo, ha scelto degli occhiali cat-eye. Questi occhiali sono perfetti per intensificare lo sguardo, rendendolo misterioso e seducente come quello di un felino. Questa montatura è perfetta per chi ha un viso tondo o a diamante.

Ecco come scegliere l’occhiale perfetto

Oltre al cat-eye, chi ha un viso angolare o a diamante potrà indossare anche un occhiale con lenti tonde. Questa forma aiuterà a rendere il viso meno spigoloso e lo farà apparire più armonico.

Chi ha il viso tondo, invece, dovrà indossare montature che non enfatizzino ulteriormente la forma circolare del viso. In questo caso, quindi, dovremo scegliere montature leggere, oppure leggermente angolate, come il cat-eye, appunto.

Le persone con il viso allungato, infine, dovranno scegliere montature ovali o circolare. Il consiglio, in questo caso, è di scegliere montature importanti e spesse, che renderanno otticamente meno allungato il viso.