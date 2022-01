Molti di noi immaginano l’inverno come un periodo triste e privo di colori. Anche se gran parte delle piante e dei fiori vanno in riposo vegetativo, possiamo comunque rendere colorate e allegre le nostre case.

Ad esempio, abbiamo spiegato che per gerani sempre fioriti e rigogliosi anche in inverno bastano 4 infallibili segreti della nonna.

Oggi invece vogliamo illustrare che possiamo piantare dei bulbi che in poche settimane potranno regalarci fiori colorati e bellissimi.

Dunque, per fare invidia ai vicini con balconi e giardini colorati e rigogliosi anche in inverno piantiamo subito questi 4 fiori.

Alcuni di noi si lasciano spaventare dall’idea che il freddo possa uccidere le nostre piante. A questo proposito, dobbiamo sapere che pochi le comprano ma sono queste le 4 piante d’appartamento più resistenti al freddo.

Come trattare i bulbi

Una volta acquistati, i bulbi vanno piantati distanti l’uno dall’altro. Innanzitutto, scaviamo una buca usando una paletta oppure un piantabulbi. Poggiamo il bulbo riponendolo con la punta rivolta verso l’alto nella buca creata. Infine, ricopriamolo con la terra premendo molto delicatamente.

Dopodiché, dovremo annaffiarli senza esagerare: avendo a disposizione un terriccio umido, le radici cresceranno più velocemente.

Alcuni bulbi primaverili possono fiorire già in inverno, se forniamo loro le condizioni adatte. Se i bulbi iniziano a germogliare e subiscono una gelata potrebbero non fiorire più. Sarà dunque fondamentale tenerli in un ambiente chiuso e non troppo freddo.

Questo è il momento perfetto per piantare i bulbi dei narcisi. Questo fiore possiede un profumo delicato e gradevolissimo. Ecco perché suggeriamo che per una casa sempre fresca e profumata scegliamo queste 5 favolose piante semplicissime da coltivare.

Se il mese di gennaio è più caldo del normale, già entro la fine del mese questi bulbi inizieranno a fiorire. Utilizziamo un vaso di vetro privo di fori e creiamo un drenaggio di sassolini su cui poggiare i bulbi.

Anche i bulbi del giacinto possono fiorire in inverno. Aiutiamoli esponendoli per un breve periodo a temperature basse. Chiudiamoli in un sacchetto di carta, inseriamolo a sua volta in uno di plastica e riponiamolo nel cassetto del frigorifero.

Dopo un mese, i bulbi interrati ed esposti ad una temperatura di circa 5 gradi potrebbero fiorire già nel giro di 2 settimane.

Tulipani

È il fiore invernale per eccellenza. Questo è il periodo limite per interrare i suoi bulbi e vederli fiorire nei mesi freddi. Scaviamo una buca della profondità che corrisponda al doppio rispetto alle dimensioni del bulbo.

Scegliamo un terreno ricco di sostanza organica ed interriamo il bulbo con la punta rivolta verso l’alto, copriamolo con la terra e premiamo delicatamente. In questo modo non rimarrà aria tra il bulbo e il terreno. Innaffiamo con poca acqua e scegliamo un luogo protetto dalle temperature troppo basse.

Aglio

Gennaio è il mese perfetto per piantare anche i bulbi dell’aglio. Il fiore dell’aglio è davvero splendido e assume colorazioni che vanno dal viola al lilla.

Questa pianta resiste al freddo intenso e quindi non dobbiamo preoccuparci di eventuali gelate. Seminiamo i bulbi a una distanza di almeno 15 centimetri l’uno dall’altro e, dopo circa 2 settimane, inizieranno già a germogliare.