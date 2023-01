Muffe nere e bianche addio con il prodigioso rimedio delle nonne. Bastano solo 50 centesimi per respirare meglio  

Nell’ambiente umido è facile che si formino delle muffe, soprattutto nelle vie di fuga delle mattonelle. Ecco un rimedio della nonna che le eliminerà facilmente.

Soprattutto nel periodo freddo o anche all’inverso molto caldo, è facile che in casa si formino delle muffe. La presenza di umidità nell’aria favorisce la nascita delle muffe. Le ritroviamo soprattutto negli scantinati umidi, nel bagno e anche nella cucina.

Dove si formano le muffe in casa

In cucina, i vapori delle pentole sul fuoco viaggiano nell’aria e si attaccano sui muri. Lo stesso capita nel bagno quando facciamo la doccia. I vapori dell’acqua calda finiscono sulle mattonelle e in particolare tra le linee di fuga. L’umidità si accumula anche sul fondo del box doccia, soprattutto agli angoli. Tuttavia muffe nere e bianche addio con il prodigioso rimedio usato dalle nonne, come vedremo.

Qualche volta ritroviamo le muffe negli angoli delle mansarde, semplicemente perché si è infiltrata dell’acqua dall’esterno con la pioggia. Basta una tegola del tetto fuori sede e subito i muri si impregnano di acqua che si trasforma in muffa.

In casa poi si asciugano i panni sugli stendini o sui termosifoni. Così facendo si provoca l’aumento dell’umidità nell’aria e la proliferazione delle muffe. Le loro spore sono molto resistenti e difficili da togliere. Si posano sui muri, ma anche sui tessuti e sul legno.

Conseguenze delle muffe sulla salute

Le spore delle muffe si liberano anche nell’aria e noi le respiriamo. È così che le muffe provocano inconvenienti alla salute. Nell’ambiente si trovano muffe che scatenano allergie e provocano prurito e starnuti. Altre che possono creare problemi alle persone asmatiche e rendere più difficile la respirazione. Per evitare tutto questo è bene anche far arieggiare gli ambienti, creando un certo ricambio d’aria.

Muffe nere e bianche addio con questo prodigioso rimedio molto economico

Eliminare le muffe allora diventa una necessità per la nostra salute. Uno dei punti in cui si accumulano più facilmente sono le linee di fuga, soprattutto tra le mattonelle del bagno. Per eliminare la muffa dalle linee di fuga possiamo ricorrere ad un vecchio trucco delle nostre nonne. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è una candela.

Le nostre nonne le passavano con una candela. Non ci costerà che circa 50 centesimi di euro o anche meno. Infatti non abbiamo bisogno di candele costose, ma bastano quelle in cui è presente della paraffina. In genere sono le più economiche.

Passiamo allora le linee di fuga con la candela più volte. Agirà come se fosse una gomma da cancellare, portando via le tracce di sporco. Puliamo la candela dallo sporco attaccato e passiamo ancora una volta. Lo strato protettivo che si crea con la paraffina impedirà alle muffe di riformarsi e durerà a lungo. Non ci resterà che ripetere l’operazione una volta al mese, per rinnovare la protezione.