Oltre 6.000 posti di lavoro in queste aziende che assumono diplomati e laureati anche senza esperienza in varie città italiane

Se recentemente abbiamo parlato delle opportunità di lavoro per le categorie protette tramite questi 2 concorsi pubblici, vediamo invece altrettante possibilità di trovare impiego. Effettivamente, con la ripresa, dopo la situazione emergenziale, molte aziende stanno ampliando il proprio organico.

L’abbiamo visto con una delle aziende leader italiane che, investendo su alcuni importanti progetti, è alla ricerca del miglior team possibile, cercando addirittura 25.000 figure professionali. Ma non è l’unica azienda che, per l’espansione nel suo settore, sta reclutando nuovo personale.

Infatti, sono previsti oltre 6.000 posti di lavoro in queste aziende che, grazie a nuovi investimenti e progetti, cercano nuove figure professionali da inserire nel proprio team. Vediamo di quali si tratta e cosa bisogna fare per presentare la propria candidatura.

La NTT Data

Chi è appassionato del mondo della tecnologia potrebbe avere una grande opportunità, perché la NTT Data, entro il 2025, assumerà circa 5.000 persone. Investendo più di 200 milioni, quest’azienda è alla ricerca di risorse capaci e meritevoli, che siano diplomati o laureati.

Le figure professionali assunte potranno lavorare in svariati settori, che riguardando i servizi tecnologici a 360° gradi. Come sappiamo, la tecnologia è un ambito molto importante al giorno d’oggi, e sempre più persone si stanno specializzando. Inoltre, l’azienda promuoverà anche la costruzione di un centro per l’Intelligenza Artificiale, in cui avrà bisogno di altre 500 risorse.

Quindi, l’azienda darà l’opportunità di lavorare presso diverse città italiane, da Nord a Sud. Per presentare la propria candidatura, bisogna andare sul sito web dell’azienda, presso la sezione “Lavora con noi”, ed inviare anche il proprio curriculum vitae.

L’altra azienda che assumerà, invece, 1.000 figure professionali è la RE/MAX. Azienda che opera nel settore immobiliare, sta cercando personale per l’apertura di nuovi centri, per tutto lo Stivale. Infatti, i candidati assunti lavoreranno presso le filiali sparse per tutta l’Italia.

Un’altra nota positiva è che quest’azienda assumerà candidati anche senza esperienza, ed è sufficiente il diploma. Il requisito importante, ai fini dell’assunzione, è l’arte della comunicazione e la buona dialettica, affinché ci sia un’ottima interazione con il pubblico.

Anche in questo caso, per partecipare, bisogna andare sul sito web, presso la sezione “Lavora con noi” e presentare il proprio CV, nonché compilare la domanda online.

