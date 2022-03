A dicembre avevamo evidenziato come, dopo mesi di lateralità, il titolo PLC avesse intrapreso un percorso ribassista. Dopo un tentativo di reazione a inizio anno, però, i ribassisti avevano preso il sopravvento spingendo le quotazioni al ribasso di oltre il 30% dai massimi.

Tuttavia, questo inizio settimana potrebbe preludere a un’inversione di tendenza sul titolo PLC. Come si vede dal grafico, infatti, l’inizio della seduta non è stato dei migliori con un ribasso di oltre il 10%. Nel corso della giornata, però, abbiamo assistito a una forte reazione dei tori che se duratura potrebbe portare a un’inversione rialzista.

Il livello da monitorare è ben definito e passa in area 1,93 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale superiore a questo livello potrebbe aprire le porte a un’accelerazione rialzista i cui obiettivi più probabili si troverebbero ben oltre i massimi recenti in area 2,5 euro.

Qualora, invece, si dovesse continuare al ribasso l’ancora di salvezza per i rialzisti passa per area 1,5 euro (II obiettivo di prezzo). La tenuta di questo livello in chiusura di settimana, infatti, potrebbe favorire un rimbalzo delle quotazioni. Una chiusura settimanale inferiore a 1,5 euro, invece, potrebbe far accelerare al ribasso verso il III obiettivo di prezzo in area 1,07 euro.

Questi sono i livelli che nelle prossime settimane vanno monitorati con attenzione in quanto potrebbero avere un importante impatto sull’andamento del titolo.

Considerazioni sul titolo PLC

L’azienda PLC è attiva nello sviluppo e nella gestione di tecnologie per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il suo business, quindi, dovrebbe trarre vantaggio dall’attuale situazione a livello mondiale che spinge verso una minore dipendenza dalle fonti non rinnovabili. Da questo punto di vista, quindi, potrebbe essere un titolo interessante.

C’è, però, un aspetto che non va sottovalutato. Il controvalore giornaliero medio degli scambi è di circa 30.000 euro. Si comprende, quindi, come bisogna porre la massima attenzione visto che con piccoli capitali si può intervenire pesantemente sull’andamento del titolo.

Questo inizio settimana potrebbe preludere a un’inversione di tendenza sul titolo PLC: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo PLC (MILPLC) ha chiuso la seduta del 7 marzo a quota 1,735 euro in ribasso del 2,25% rispetto alla seduta precedente

Time frame settimanale