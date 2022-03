Da poco è iniziata la seconda settimana di marzo che porterà fortuna ma anche dolori alla maggior parte dei segni zodiacali.

Il periodo storico che si sta vivendo dà da pensare a molti e impedisce di vivere con serenità la quotidianità.

Durante il giorno, tuttavia, in molti continuano a consultare gli oroscopi nella certezza che possano rivelarsi utili per avere una panoramica del futuro.

In passato si preferivano gli oracoli, spesso utilizzati ancora con il Libro dei Ching, oggi gli oroscopi quotidiani sono manna.

Tra i segni zodiacali che, nel bene e nel male, vivranno una settimana movimentata troviamo il Capricorno, i Pesci e il Cancro.

Un mare di soldi e amore per il Capricorno e per questi 2 segni zodiacali favoriti dai pianeti ma attenzione alla salute

La seconda settimana di marzo si aprirà positivamente per il Capricorno che vedrà arrivare del denaro. Si tratta di soldi che si aspettavano da tempo, non cadranno dal cielo. Sul lavoro importanti novità che potrebbero comportare nuovi incarichi con conseguenti aumenti di stipendio.

Si tratta del momento giusto per cominciare a risparmiare in vista del futuro. Il risparmio sarà anche molto utile per mettere il turbo alle relazioni sentimentali più affiatate.

Una convivenza o un matrimonio potrebbero essere dietro l’angolo, il mese di marzo sarà decisivo per prendere questa decisione.

La salute di ferro del Capricorno potrebbe, però, vacillare e potrebbe esserci bisogno dello specialista. Ma niente paura molto probabilmente si tratterà solamente di acciacchi di stagione.

Pesci

Come nel caso del Capricorno anche i Pesci vedranno arrivare del denaro a marzo. Piccole somme che, però, risulteranno utili per saldare debiti e togliersi qualche sfizio.

I pianeti favorevoli terranno lontani gli influssi negativi e le brutte notizie. Per questo motivo, i nati sotto questo segno zodiacale potranno tirare un sospiro di sollievo sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale.

I single non dovrebbero perdersi nessuna occasione per conoscere gente nuova. Dalla fine di marzo in poi ogni momento sarà buono per incontrare l’anima gemella.

Per alcuni le novità potrebbero tornare dal passato, conoscenti o ex torneranno prepotentemente a turbare la vita dei Pesci.

Attenzione a non stancarsi troppo perché in alcune giornate lo stress potrebbe farsi sentire.

Cancro

Per il Cancro marzo sarà un mese nettamente più positivo rispetto a quelli passati. I sentimenti non mancheranno ma ci potrebbero ancora essere delle incomprensioni che porteranno a litigate.

In molti hanno rinunciato alla ricerca dell’amore, sbagliando. Infatti i nati sotto al segno del Cancro, solitamente, tendono a preferire relazioni importanti e serie, non storielle di poco conto.

Eppure in molti casi non sembrerebbe, meglio cambiare rapidamente rotta. Sul lavoro importanti novità per chi aspetta il rinnovo di un contratto ma anche alcune perplessità che potrebbero lasciare sgomenti. La salute dovrà essere tenuta sotto controllo ma non ci saranno problemi particolari. Quindi, un mare di soldi per il Capricorno e per questi 2 segni zodiacali che avranno il vento a favore a marzo grazie ai pianeti.