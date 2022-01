Oltre 2.500 assunzioni a tempo indeterminato per questi concorsi pubblici in scadenza per febbraio 2022

Il 2022 apre le porte a tanti nuovi concorsi pubblici in tutta Italia. Non serve aver maturato esperienza pregressa e sono rivolte a diplomati e laureati di qualunque età o grado di carriera. Anche chi ha la sola licenza media può partecipare ad alcuni dei bandi di concorso che riportiamo di seguito. La scadenza è piuttosto vicina, dato che per la maggior parte dei casi è fissata tra gennaio e febbraio di quest’anno. Vediamo quali sono, le Regioni d’Italia interessate ed i requisiti necessari per candidarsi.

Tantissimi posti liberi per questi concorsi della Regione Calabria, finalizzati all’assunzione di personale presso i CPI, ovvero Centri per l’Impiego. 537 in totale con requisiti accessibili sia a candidati diplomati che laureati. Sono disponibili ruoli come Istruttore Direttivo Amministrativo, Specialista e Analista. Tempo fino al 30 gennaio per approfittarne e basta una sola prova scritta per essere assunti. Per info ricordiamo che una sola prova scritta e siamo assunti per uno dei 537 posti di questi bandi di concorso 2022.

140 sono i funzionari contabili ricercati per il Ministero della Giustizia. Uno dei vantaggi è sicuramente il contratto a tempo indeterminato e il termine di scadenza relativamente lontano, ovvero 27 gennaio 2022. Sempre per i Ministeri, in questo caso dell’Interno, della Cultura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Avvocatura di Stato, si ricercano 2.293 funzionari. Il concorso RIPAM, in collaborazione con Formez PA, è disponibile dal 7 gennaio 2022 e scade il 6 febbraio dello stesso anno.

Per il Ministero dello Sviluppo Economico, rivolto perlopiù a laureati, c’è il concorso per 225 funzionari. La selezione è sempre gestita da Formez PA e promette assunzioni con contratto a tempo indeterminato. I termini di disponibilità e scadenza sono gli stessi del concorso RIPAM precedentemente illustrato, quindi dal 7 gennaio al 6 febbraio di quest’anno.

Come visualizzare i bandi di concorso

Oltre 2.500 assunzioni a tempo indeterminato per questi concorsi pubblici in scadenza per febbraio 2022. Per consultare i bandi di concorso per il Ministero della Giustizia visitiamo la piattaforma dedicata a questo link. Per il Ministero dello Sviluppo Economico e gli altri concorsi RIPAM andiamo sul Portale Step One 2019.

