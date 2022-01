Con l’inizio del nuovo anno per alcuni segni si aprono eccitanti prospettive. Purtroppo per molti altri la fortuna remerà contro per buona parte del 2022, bisogna quindi sperare di ricevere la benevolenza dei pianeti. Infatti, ecco una cascata di soldi e fortuna in arrivo per questi tre segni dello zodiaco grazie alla protezione di Marte e Giove.

Per questo segno non c’è tempo da perdere

Il segno dell’Ariete ha dovuto tirare il freno fin troppo a lungo, scendendo a compromessi con sé stesso e con gli altri. Che ne è del suo ambizioso progetto? Fortunatamente dal 10 maggio Giove gli sorride. Quindi, non c’è tempo da perdere, bisogna utilizzare i primi 5 mesi dell’anno per preparare un piano di battaglia e mettere le basi per un futuro prospero. Il risultato si vedrà sia nella vita di coppia che sul lavoro, garantendo grandi soddisfazioni. In particolare, tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate si dovrà prendere una decisione sentimentale importante.

Però, non c’è da abbassare la guardia, perché il vero successo deve ancora arrivare. Con il transito di Marte in Gemelli c’è da aspettarsi una rivincita professionale significativa. Questo sarà il frutto di una lunga preparazione che ha portato nuovi contatti e alleanze. L’anno si conclude, quindi, con una nota dolce, permettendo all’Ariete di godersi la sua meritata gloria.

Basta sacrifici, è il momento della rivincita

Spesso nella nostra vita ci sentiamo costretti a sacrificare costantemente i nostri bisogni e i nostri desideri. Nessun segno può capirlo più del Toro, che ha passato ormai due anni difficili con Saturno contro. Dovrà avere ancora un po’ di pazienza, almeno fino a marzo. Infatti, nei primi due mesi dell’anno abbonderanno i battibecchi e le incomprensioni sia in ufficio che con il proprio partner. Grazie a Giove, però, il Toro potrà tirare un sospiro di sollievo, garantendosi l’agognata calma per tutta l’estate. Poi entrerà in gioco Marte il 21 agosto per riaccendere la miccia della nostra ambizione e dei nostri progetti. Fortunatamente, la fine dell’anno promette laute ricompense che si estenderanno anche al 2023.

Giove strizza l’occhio anche a un altro segno dello zodiaco, scrollando di dubbi e paure per il futuro. Si tratta del segno della Vergine, che avrebbe dovuto procedere più cautamente negli ultimi mesi. Fortunatamente, già da febbraio la vita sembra cambiare, portando più serenità e stabilità, anche economica. Forse anche questo gli permetterà di liberarsi della solita routine prendendo il posto che gli spetta sul lavoro, con tutte le ricompense che ne conseguono. Questa rimonta professionale sarà una vera iniezione di fiducia in sé stessi, da mettere a frutto soprattutto fra maggio e giugno. In quel momento, infatti, Marte e Giove garantiscono la loro protezione a questo segno.

