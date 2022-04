Olive e fiori in questo borgo tra i più belli d’Italia facilmente raggiungibile da Genova e Torino per un weekend rilassante

Tutte le persone che partono per un viaggio o anche solo per una gita del fine settimana cercano cose simili. Di solito si vuole evadere dalla routine quotidiana fatta di lavoro, obblighi e poco tempo.

Tuttavia, alcuni cercano la cultura, altri il relax e altri ancora la gastronomia. Ecco, potrebbe essere difficile trovare un posto che riassumi tutte queste cose, ma in Italia sappiamo bene che riusciamo anche nell’impossibile.

Ad esempio, troveremo tante olive e fiori in questo borgo tra i più belli d’Italia facilmente raggiungibile da molte città del Nord.

Un borgo ligure con una storia d’eccezione

Ci troviamo in provincia di Imperia, a soli tre chilometri dal mare. Parliamo di Taggia, che raggiungiamo passando un grandissimo ponte, il Ponte Antico, che ha 15 arcate. Già arrivare a Taggia è una grande sorpresa, perché questo ponte è un’opera d’arte che fu costruita nel Duecento e poi rimodernata nel Settecento.

Taggia è un comune diffuso, ovvero un comune con un centro storico ben definito e tantissime borgate attorno. Il centro è costituito da una serie di stradine parallele che ci riportano indietro nella storia. Alcune sono così vecchie da aver visto mille anni di storia.

Per chi ama la cultura, poi, ricordiamo che a Taggia c’è un’antica fortezza del dodicesimo secolo che, dopo alcuni ammodernamenti del Cinquecento, ora è un grande teatro all’aperto in cui assistere a tante rappresentazioni.

Chi è appassionato di architettura sacra, invece, non può perdersi al Chiesa Nostra Signora del Canneto che è tipicamente medievale.

Invece, il Convento dei Padri Domenicani è un vero e proprio contenitore di oggetti d’arte di grande pregio. Svetta la sua torre romanica e gli interni della sua Chiesa.

Infine, a Taggia è presente anche la preistoria con la Grotta dell’Arma. Al suo interno resiste un giacimento preistorico dell’età dell’uomo di Neanderthal.

Tuttavia, oltre alla cultura a Taggia è famosa in tutta Italia per la gastronomia e i fiori. Partendo dagli ultimi, ricordiamo al Lettore che il comune è inserito nella costa di Sanremo. I fiori e la loro riviera sono un prodotto esportato in tutto il nostro Paese ma anche in Europa e nel Mondo.

Tuttavia, la protagonista assoluta del luogo è l’oliva taggiasca, da cui si ricava un grandissimo olio. La caratteristica principale di quest’oliva sono le sue dimensioni e il suo colore. Piccola e scura, produce un olio con un colore giallo intenso che tende quasi al verde. Poco acido, ha un sapore molto fruttato e leggermente piccante. Quest’olio è perfetto per questa facilissima e veloce ricetta.

