La carta igienica la compriamo praticamente ogni settimana. Certo, si tratta di un prodotto fondamentale per la nostra igiene e quella dei nostri famigliari. Tuttavia, è possibile che ne facciamo un uso errato o che non la sappiamo come sceglierla al supermercato.

In particolare, risparmiare carta igienica ci sembra poco utile perché pensiamo che questo prodotto non costi troppo. Certo, se consideriamo un pacco di carta igienica alla volta non risparmiamo molto. Se, però, calcoliamo il risparmio settimanale, mensile o annuale, il discorso cambia molto.

Tuttavia, pochissimi sanno come risparmiare carta igienica sia a casa sia tra le corsie dei supermercati.

Attenzione alle marche e quantità

Al supermercato siamo attirati dalle marche che o già conosciamo o che abbiamo visto in televisione. Eppure, le catene dei supermercati producono o si fanno produrre a loro nome della carta igienica anche di alta qualità che non dovremmo assolutamente disdegnare.

Soprattutto quando costa meno delle altre, la carta igienica con marche che non conosciamo è una prova che dovremmo fare. Se ci troviamo bene, poi, dovremmo anche continuarla a comprare.

Inoltre, come per molte altri prodotti, la carta igienica costa meno quando è venduta in grandi quantità.

Passando invece al nostro uso domestico, per risparmiare dovremmo cominciare a fare attenzione a qualche aspetto. Innanzitutto, dovremmo cominciare a usare un pezzi più piccoli di carta igienica, perché altrimenti molta ne va sprecata. Inoltre, se abbiamo dei figli piccoli dovremmo insegnar loro a fare altrettanto. Al peggio, possiamo anche cominciare a dosare la carta igienica già tagliandola e disponendola in un piccolo cassetto vicino al water.

Di sicuro, poi, non dovremmo comunque disporla sul water pensando di igienizzarlo, soprattutto per quanto riguarda i bagni pubblici.

Ecco i consigli facili per consumare meno carta igienica e come sceglierla al supermercato

Inoltre, capita a tutti di usare la carta igienica non per ciò a cui serve. Infatti, quando abbiamo il raffreddore o dobbiamo semplicemente soffiarci il naso per l’allergia, usiamo la carta igienica. Dovremmo invece prendere l’abitudine di usare fazzoletti di carta o di stoffa.

Infine, quando puliamo le finestre o qualsiasi superficie abbiamo la tendenza a usare la carta igienica. Non dovremmo più farlo perché i panni di stoffa svolgono questo compito molto meglio della carta igienica e con molto meno spreco.

Ecco, dunque, i consigli facili per consumare meno carta igienica.

