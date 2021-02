Siamo tutti alla costante ricerca di ricette svuota frigo. Magari abbiamo l’idea di cucinare un altro piatto ma, vedendo ciò che resta in casa, siamo puntualmente delusi. Pochi ingredienti che non sappiamo come assemblare.

La tentazione di ordinare qualcosa su Deliveroo, Just Eat o Uber Eats è molto forte, ma alla fine non cediamo. Da una parte, perché abbiamo creato un giusto budget settimanale di spesa (utili consigli su come farlo qui). Dall’altra perché ci vogliamo mettere alla prova con quello che ci resta. E cosa ci resta? Qualche zucchina, una mozzarella e forse cipolle o scalogno.

Perfetto, sono proprio gli ingredienti per la preparazione di oggi! Zucchine e mozzarella per una ricetta leggera, velocissima e vegetariana per cena.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) 200 grammi di zucchine;

b) una mozzarella da 125 grammi;

c) scalogno;

d) olio evo;

e) timo;

f) sale e pepe.

Preparazione

In primo luogo dobbiamo pulire per bene le zucchine sotto l’acqua corrente. Prendiamo poi una pentola capiente e la riempiamo d’acqua. Accendiamo il fuoco e portiamo ad ebollizione. Questo ci servirà per andare a sbollentare le zucchine, diciamo per almeno cinque minuti.

Mettiamo, quindi, le zucchine nell’acqua bollente e aspettiamo. Nel frattempo, tagliamo il nostro scalogno finemente e la nostra mozzarella a cubetti piccoli.

Bene, ora abbiamo tutti gli ingredienti preparati e dobbiamo andare a comporre la preparazione.

Scoliamo, dunque, le zucchine e su un tagliere in legno le tagliamo a metà. Con l’aiuto di un cucchiaino ne estraiamo la polpa interna creando delle “barchette” di zucchina. Questa polpa la andremo a passare in padella con un soffritto di scalogno.

Il tempo di cottura della polpa è il seguente: deve iniziare a spappolarsi e formare una sorta di cremina.

A questo punto, prendiamo le barchette di zucchina e le riempiamo di questa polpa, aggiungendo in cima i nostri cubetti di mozzarella. Spolverata di timo e via in forno per venti minuti a 180 gradi.

Il piatto è pronto, buon appetito! Zucchine e mozzarella per una ricetta leggera, velocissima e vegetariana per cena.