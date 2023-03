Le 2 ricette di lasagne migliori e imperdibili: provale domenica, faranno venire l’acquolina in bocca a tutti!

La lasagna è uno dei piatti più noti e apprezzati della nostra cucina. Ti mostriamo una piccola selezione di ricette originali e gustose che devi provare almeno una volta. La tua famiglia e gli eventuali ospiti le apprezzeranno tantissimo!

Stanco della solita lasagna? Per fortuna ne esistono tantissime varianti che puoi provare a cucinare. Quelle che ti mostreremo sono molto semplici e ti permetteranno di portare in tavola una nuova versione di questo piatto della tradizione.

Ricorda che tutte le dosi degli ingredienti che forniremo fanno riferimento a 4 persone circa.

Le 2 ricette di lasagne migliori e imperdibili: con il pistacchio

Creme di pistacchio, cannoli, cornetti e non solo. Ultimamente ci sembra di vedere ovunque questa golosissima frutta secca, che ha conquistato il palato degli italiani!

Sai che puoi anche usare il pistacchio per preparare una golosa lasagna? Per farlo ti serviranno 200 g di lasagne, 50 g di farina 00, 50 g di burro, 600 g di latte intero, 200 g di asiago, 50 g di pistacchi sbucciati, sale e parmigiano grattugiato.

Prima di tutto dovrai preparare la besciamella. Fai fondere il burro in un tegame e poi aggiungi la farina e mescola con una frusta a mano. Aggiungi il latte a temperatura ambiente e fai addensare. Insaporisci con un pizzico di sale. Se vuoi e se ne hai un po’, aggiungi un pizzico di noce moscata. Darà un tocco in più alle tue lasagne.

Trita i pistacchi e taglia a pezzetti l’asiago. Quindi, versa parte della besciamella in una teglia e componi la lasagna a mano a mano. Devi adagiare un pezzo di pasta, poi aggiungere la besciamella, i pistacchi tritati e l’asiago e continuare così fino ad esaurimento degli ingredienti. Infine, ricopri con la salsa rimasta, con altri pistacchi e completa con una spolverata di parmigiano. Cuoci a 200° in forno preriscaldato per 25 minuti.

Lasagne al salmone

Ebbene sì, non solo con la carne ma le lasagne si possono preparare anche con il pesce. Nello specifico, con il salmone.

Questa golosissima variante è perfetta per i pranzi a base di pesce, come spesso lo sono quelli delle feste. Pertanto, si adatta anche ad un’occasione speciale. Ti serviranno 250 g di lasagne, 400 g di salmone affumicato, 3 cucchiai di parmigiano grattugiato, 1 l di latte, 100 g di burro, 100 g di farina e poi sale, pepe e olio extravergine di oliva.

Quindi, in una ciotola metti il salmone affumicato tagliato a straccetti. Unisci pepe, sale e un filo d’olio per poi mescolare.

In seguito, prepara la besciamella seguendo il procedimento che ti abbiamo già spiegato in precedenza. Anche in questo caso, se vuoi insaporiscila con un po’ di noce moscata. Anche in questo caso, fatto ciò non ti resta che montare le lasagne alternando besciamella, sfoglia e salmone fino ad esaurimento degli ingredienti. Infine, inforna a 180° per 30-40 minuti circa. Ecco pronte le 2 ricette di lasagne migliori e imperdibili!

Vuoi che non si sfaldino? Evita di fare questo!

Una volta pronte, non devi tagliare subito le lasagne. Falle riposare per almeno 30 minuti e solo poi comincia a dividerle in porzioni. Quindi, non prepararle poco prima del pranzo. Ti consigliamo di prenderti più tempo per farlo, in modo tale da poterle poi tagliare con calma ed evitare che si sfaldino.

