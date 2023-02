Le migliori alternative alla Nutella presenti al supermercato? Ecco quali hanno superato i test per qualità e sicurezza

Quali sono le migliori creme alla nocciola presenti sugli scaffali dei supermercati, oltre alla rinomata Nutella? Ci sono prodotti affidabili in termini di sicurezza e qualità delle materie prime? Le etichette contengono le informazioni adeguate? Ecco cosa dicono i test a riguardo.

Come resistere alla bontà di un cornetto farcito con una golosissima e trasbordante crema alle nocciole? Sicuramente, per la maggior parte dei nutrizionisti, non è la colazione ideale, tuttavia un piccolo strappo alla regola ogni tanto è concesso ed è per questo che è opportuno conoscere quali marche offrono un miglior rapporto tra qualità e prezzo. A far luce sulla vicenda, ci ha pensato Altroconsumo che nel 2020 ha stilato la classifica delle migliori alternative alla Nutella.

Cosa è stato analizzato nei test?

Dopo la classifica delle bevande vegetali e quella del miglior miele decretato da Altroconsumo, ecco i risultati sulle creme spalmabili alla nocciola.

Sono state testate 15 creme spalmabili alla nocciola, tra le più rinomate. I parametri presi in esame sono stati:

quantità di materie prime utilizzate;

utilizzate; informazioni fornite sull’etichetta alimentare.

Inoltre, su ogni singolo prodotto è stato espresso anche un parere di una giuria di consumatori.

Ecco le migliori alternative alla Nutella presenti al supermercato

Secondo i test, la Nutella è ferma al quarto posto, mentre in cima alla classifica come miglior prodotto c’è la Lindt Nocciole – Crema Spalmabile alle Nocciole, con 66 punti. Buona qualità. In commercio si trova a circa 3,79 euro a confezione;

Al secondo posto e miglior acquisto: Pan di Stelle Crema Spalmabile alle Nocciole e Cacao con Granella di Biscotto, con 62 punti. Buona qualità. Circa 3,58 euro a confezione.

Il terzo posto è di: Valsoia La Crema Vegetale – Crema da Spalmare alle Nocciole e Cacao con Soia con 59 punti. Qualità media. Sul mercato a circa 2 euro a confezione.

Come già annunciato in precedenza, la Nutella Crema da Spalmare alle Nocciole e al Cacao si aggiudica il quarto posto con 58 punti e una qualità media.

La classifica continua con:

Novi Crema Novi ;

; Rigoni di Asiago Nocciolata – Crema Spalmabile al Cacao e Nocciole Biologica ;

; Terre d’Italia Crema Gianduia da Spalmare ;

; Pernigotti Gianduia – Crema Gianduia da Spalmare ;

; Conad Crema alle Nocciole ;

; SZ – La Crema Spalmabile ;

; Coop Solidal Crema Spalmabile con Nocciole e Cacao Magro ;

; Witor’s La Nocciola – Crema Spalmabile con Cioccolato alle Nocciole e Gianduia ;

; Scotti Sì con Riso – Crema Spalmabile con Riso, Nocciole e Cacao ;

; Altromercato Bio Cajita Classica.

In ultima posizione, invece, appare la Cioko Nut (MD) – Crema da spalmare alle nocciole.