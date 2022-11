Come viaggiare di notte tra Milano e la Calabria da 39,90 euro o fare Milano Roma a soli 49,90 euro

Conto alla rovescia per le festività di fine anno, quando milioni di italiani (e non) si metteranno in viaggio per le destinazioni più disparate. C’è chi sceglierà l’estero e chi la Patria, chi il mare chi la montagna, chi gli amici e chi la famiglia. potrà essere il caso, per esempio, delle migliaia di lavoratori al Nord che proveranno a raggiungere parenti e amici al Sud.

Le aziende di trasporto passeggeri iniziano a scaldare i motori e a formulare le prime proposte commerciali. Vediamo allora come viaggiare di notte tra Milano e la Calabria da 39,90 euro o verso altre destinazioni d’Italia.

Tornano i Frecciarossa notturni tra Milano e la Calabria

Risponde a questa logica la nuova proposta di Trenitalia, il “Frecciarossa notturno Milano – Calabria” (Speciale AV Notte). Per le festività e i ponti tra dicembre e inizio 2023, il vettore su rotaia ha rispolverato il notturno per collegare il capoluogo lombardo e la punta dello Stivale.

Con 2 collegamenti tra Milano e Reggio Calabria, si viaggia di notte e si arriva a meta il mattino dopo. Lungo il tragitto i treni fermano anche a Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Paola, Lamezia Terme, Rosarno e Villa San Giovanni.

Le date di questi speciali treni che collegano i 2 capolinea sono quelle del 7, 11, 22 e 23 dicembre e il 6, 7 e 8 gennaio. Per chi è diretto al Sud, si parte alle 21.20 e si arriva a Reggio alle 8.18. Per chi effettua il percorso inverso gli orari da ricordare sono rispettivamente quelli delle 22.19 e delle 8.50 del giorno seguente.

I posti disponibili sono limitati e variabili per giorni, treni e livelli di servizio. Quanto ai prezzi, si parte da 39,90 euro sul livello di servizio Standard e si passa a 44,90 e 54,90 euro per, rispettivamente, i livelli di servizio Premium e Business.

Come viaggiare di notte tra Milano e la Calabria da 39,90 euro o viaggiare con Italo treni a sconto

Le offerte speciali per muoversi su rotaia non mancano neanche sul portale di Italo treni. Tra le tante, ne segnaliamo una per tutte che prevede uno sconto per chi si muove in giornata.

La tratta consente di spostarsi dalla capitale politica a quella finanziaria e viceversa. L’offerta si chiama appunto “Milano – Roma A/R a 49,90 euro” per fare su e giù in giornata con 50 euro scarsi per singolo viaggio. Il vettore prevede il cambio ora del biglietto gratis fino a 3 minuti prima della partenza e senza limiti di numero di volte. I ticket sono acquistabili sui vari canali previsti dall’azienda, ad esclusione del personale di bordo. L’offerta, infine, consente l’accumulo di punti di Italo Più e segue tutte le condizioni previste dall’A/R in giornata.

Per tutti gli eventuali dettagli e/o dubbi particolari, si invitano i Lettori a consultare le rispettive offerte o a contattare direttamente i vettori.