Ecco la raccomandazione odierna del nostro Ufficio Studi: potente segnale rialzista per il titolo Shedir Pharma Group che è fortemente sottovalutato.

Di cosa si occupa la società?

Ha sede a Napoli e capitalizza a Piazza Affari circa 47,2 milioni di euro ed opera nel settore medico e farmaceutico. Inoltre si occupa di ricerca e sviluppo di nutraceutici, cosmetici e dispositivi medici.

Ci sono tutte le condizioni ideali per vedere il listino azionario di Piazza Affari iniziare a correre durante il mese di luglio. Qual è il livello che manterrà intatta questa nostra idea operativa? Una chiusura giornaliera superiore ai 25.000 punti. Fino a quando reggerà questo livello, si presupporranno ulteriori rialzi, anzi accelerazioni. Ci sono quindi, diverse opportunità da cogliere da oggi in poi come 3 titoli azionari sottovalutati e pronti al scatto a Piazza Affari da monitorare nella settimana del 5 luglio ma anche tante altre occasioni.

Se la nostra view si rivelerà corretta, un ribasso duraturo, anche d diverse settimane, potrebbe iniziare a cavallo della prima decade del mese di agosto ma per il momento l’idea più accreditata è che da ora si parta fortemente al rialzo.

Potente segnale rialzista per il titolo Shedir Pharma Group che è fortemente sottovalutato

Il titolo (MIL:SHE) ha chiuso la giornata di contrattazione del 2 luglio al prezzo di 4,13 in rialzo dello 0,73%. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 3,06 ed il massimo a 4,56.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano un fair value in area 5,20. I nostri calcoli invece, elaborati alla luce del modello del discounted cash flow, portano ad una stima di fair value in area 8 euro circa.

Strategia operativa

Compare il titolo a mercato con stop loss di lungo termine a 3,96 ed obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 4,56 e successivo 5,16.

Da oggi il titolo viene inserito nella nostra Lista delle raccomandazioni con giudizio: Strong Buy Long term.

Si procederà per step.