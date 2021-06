Chi ha un cane sa che prenotare una vacanza può costituire un problema per due ragioni principali. La prima è che bisogna trovare una struttura o una persona a cui affidarlo, spendendo ancora più soldi (e non pochi). Il secondo è che lasciare a casa il nostro fido può essere un vero colpo al cuore. Il problema è ancora più grande se si desidera andare in vacanza al mare. Purtroppo sono ancora rare sono le località e le strutture che accolgono gli animali domestici a braccia aperte. Ma per chi vuole risparmiare sul dog sitting e condividere l’esperienza del viaggio col suo amico a quattro zampe, esistono delle soluzioni. Ecco le migliori 5 spiagge d’Italia dove andare in vacanza con il cane senza alcun problema. Si tratta di splendide località dog friendly dove i cani possono scorrazzare lungo mare senza alcun problema.

Ecco le migliori 5 spiagge d’Italia dove andare in vacanza con il cane

Fortunatamente l’abitudine di andare in vacanza con i nostri animali domestici è in forte aumento in tutta Europa. Anche l’Italia si sta uniformando a questa tendenza e sempre più sono le spiagge che consentono l’ingresso libero ai cani.

Per esempio, ad Alassio, in Liguria, le spiagge sono attrezzate con aree all’ombra interamente dedicate al turismo canino. In realtà la Liguria, in generale, è molto all’avanguardia nel settore e rende più agevole possibile la permanenza di cani e padroni. In Veneto, ci sono varie spiagge dog friendly nei pressi di Caorle, come la Spiaggia della Brussa.

Lo stesso vale per la Sardegna, dove è possibile trovare spiagge libere per i cani, come quella di Porto Palma (Isola di Caprera) e Costa Caddu (San Teodoro).

In Emilia, tra Cesenatico e San Mauro Pascoli, sono più di trenta i lidi attrezzati per accogliere i cagnolini, con apposite strutture ricettive. Chiudendo, anche le Isole Eolie spalancano le porte del mare ai cani, specialmente l’isola di Vulcano.

Piccole regole da seguire

A meno che non si tratti di spiagge totalmente libere, per far accedere il cane ai lidi dog friendly dobbiamo presentare il tesserino sanitario con i timbri delle vaccinazioni. A volte è anche richiesto l’uso del guinzaglio e della museruola. Il padrone deve anche adoperarsi sempre a pulire subito qualora il cane sporchi.

