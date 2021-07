La salute è ciò che dovrebbe contare di più per tutti noi. Infatti, è sempre l’oggetto degli auguri di familiari ed amici. Chi ha la salute ha il Mondo in mano, diceva il filosofo e ogni uomo saggio cerca la salute prima di ogni altra cosa. Tuttavia, ci sono molte azioni che non sono perfette per il nostro benessere. Alcune di loro le consideriamo innocue, altre addirittura pensiamo che siano benefiche. Per fortuna, però, ci sono degli studi autorevoli che possono toglierci ogni dubbio. In particolare, pochi sanno che questa semplice azione che molti fanno quotidianamente è dannosa per la salute.

Il parere degli esperti

La Fondazione Veronesi è uno dei massimi centri di ricerca medici italiani. Conosciuta e stimata in tutto il Mondo, la Fondazione pubblica sul suo sito dei costanti aggiornamenti su questioni di salute. In particolare, degli esperti della Fondazione hanno recentemente pubblicato un articolo sul vino, che segue un importantissimo studio scientifico. Lo studio e l’articolo in questione sono consultabili tramite questo link. In parole povere, gli studiosi vogliono confutare la tesi per cui il vino rosso faccia bene alla salute. Certo, possiamo sempre continuare a berlo, magari seguendo questo consiglio di ProiezionidiBorsa. Non dobbiamo, però, illuderci che faccia bene alla nostra salute. Vediamo perché.

Lo studio si basa sull’analisi del resveratrolo, che altro non è che un polifenolo presente nel vino rosso. Nel passato godeva di alta considerazione e a lui erano attribuiti molti benefici. Si pensava infatti che potesse dare più anni alla vita delle persone o addirittura che aiutasse a prevenire talune malattie. Tuttavia, lo studio mostra come tutte queste affermazioni non fossero che dicerie, senza alcun fondamento scientifico. Anzi, l’uso continuato della bevanda alcolica potrebbe anche avere delle conseguenze negative sulla salute umana.