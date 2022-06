Cosa vedere e fare a Torino e Milano per un weekend indimenticabile anche nei dintorni

Alcune città si vivono essenzialmente all’aperto, magari girovagando per le vie del centro storico o prendendo un caffè nelle principiali piazze. Sicuramente, Roma e Napoli sono tra queste, ma in molti si dimenticano che anche il Nord del nostro Paese ha le stesse particolarità del Centro-Sud. Inoltre, in molti si chiedono come rendere i propri fine settimana più interessanti, facendo magari delle gite o andando a scoprire dei posti che non si conoscono.

Tuttavia, anche le restando nelle grandi città ci si può divertire e si possono scoprire davvero tante cose. In particolare, ecco cosa vedere e fare a Torino e Milano nel prossimo fine settimana.

La prima capitale d’Italia e il centro finanziario della nostra penisola

Torino si apre al visitatore con una piazza leggendaria. Si chiama “Piazza San Carlo”, ma in moltissimi la conoscono come il salotto di Torino. La sua forma geometrica a rettangolo e i portici invitano i visitatori a contemplarla e a rilassarsi. Punto di partenza obbligato per una visita della città, la piazza offre alcuni dei più conosciuti e storici caffè della città.

Se si prosegue poi verso il centro più antico, si resta ammaliati da Piazza Castello, in cui i monumenti hanno incontrato la storia del nostro Paese. Troviamo, infatti, oltre a Palazzo Madama, primo senato del Regno d’Italia, anche il Palazzo Reale. Altre due piazze di Torino che non possiamo non conoscere sono piazza Statuto (che doveva essere il centro dei ministeri del nuovo stato unitario) e piazza Vittorio, che, con i suoi caffè, si specchia nel Po.

Oltre a passeggiare per queste piazze, si consiglia di cercare le esposizioni momentanee nei più importanti musei della città. Il museo egizio, quello del Cinema e i Musei reali, oltre a avere una collezione permanente, presentano delle mostre momentanee che, di solito sono meno affollate nel weekend.

Infine, non c’è modo migliore di concludere una domenica che con un’ottima bottiglia di vino rosso piemontese che arriva dalle Langhe.

Cosa vedere e fare a Torino e Milano per un weekend indimenticabile anche nei dintorni

Chi invece resta a Milano non può non passeggiare all’interno del perimetro segnato dalle mura cosiddette spagnole. Il Duomo è sicuramente una tappa fissa, così come la galleria e il museo di Brera. Tuttavia, segnaliamo che esiste un museo a Milano che merita sicuramente una visita domenicale e che riguarda l’aviazione. Parliamo di Volandia, il Museo del Volo e dell’aviazione. L’esposizione racconta ai visitatori tutta la storia di questa grandissima impresa umana e spiega le leggi fisiche che ci consentono di alzarci da terra.

Approfondimento

