Il collezionismo di piante rare, esotiche o particolari è un hobby sempre più diffuso anche in Italia. Sono molti i cittadini con il pollice verde che si sono scoperti veri e propri appassionati del mondo vegetale. Alcune varietà di piante, specialmente quelle di appartamento, sono particolarmente amata grazie alle loro dimensioni generalmente contenute. E anche tra i collezionisti di piante esistono le mode: alcune specie possono avere un vero e proprio boom dall’oggi al domani. È quello che è successo ad esempio al Filodendro Pink Princess. Chi ne aveva acquistato uno ha potuto rivenderlo a cifre esorbitanti. Ma oggi è un’altra la pianta che sta facendo impazzire i collezionisti. Si tratta di una varietà particolare di una pianta molto comune nei vivai. Vediamo di che cosa si tratta.

Oggi vale centinaia di euro questa pianta d’appartamento che potremmo avere nelle nostre case

Ma di quale pianta stiamo parlando? Si tratta Alocasia azlanii, una varietà della comune Alocasia. L’Alocasia è un genere di piante che avremo sicuramente visto in un vivaio. Viene anche chiamata ‘orecchio di elefante’ per le sue larghe foglie. È originaria del Sud-est asiatico e dell’Oceania. Ne esistono molte specie, di cui alcune sono apprezzate come piante d’appartamento. E tra queste c’è la preziosissima Alocasia azlanii. La particolarità di questa specie è il colore. Presenta infatti delle splendide foglie che vanno dal rosa scuro, al viola al rosso, molto distintive e particolari, che la rendono unica tra le piante d’appartamento. Oggi vale centinaia di euro questa pianta d’appartamento che potremmo avere nelle nostre case. Ma quanto può valere un’Alocasia azlanii?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Alcuni esemplari valgono centinaia di euro

L’Alocasia azlanii è oggi molto ricercata, cosa che ha fatto di conseguenza lievitare i prezzi. Una pianta di piccole dimensioni costa intorno ai 100 euro, mentre una pianta adulta può arrivare a costare anche mille euro. Se ne abbiamo una in casa, certamente potremo rivenderla a un collezionista per fare affari d’oro. Oppure potremmo tentare di riprodurla.

Ha bisogno di tanta luce non diretta e un terreno drenato

L’alocasia è una pianta tropicale, quindi mal sopporta le basse temperature. Ha bisogno di molta luce, ma mai diretta, e di annaffiature frequenti ma con un suolo ben drenato.

Si riproduce anche per rizoma o per talea

L’Alocasia si può riprodurre in cattività tramite rizoma o talea. E fortunatamente gli esemplari che troviamo in commercio vengono riprodotti in cattività e non prelevati in natura. Per riprodurre la nostra Alocasia basterà separare delicatamente parte della radice, e piantarla in un nuovo vaso. Questa operazione andrebbe fatta in primavera.