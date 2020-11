Le leggi di mercato a volte hanno strane conseguenze. Alcune piante che fino a poco tempo prima venivano considerate di poco valore, improvvisamente divengono ricercatissime e molto apprezzate, tanto da arricchire gli ignari proprietari.

Fenomeni simili succedono da secoli. Si pensi ad esempio alla mania dei tulipani olandesi che investì l’Europa nel 1600, che portò a una crescita vertiginosa dei prezzi dei tulipani, o all’orchidea Oro di Kinabalu, il fiore più prezioso del mondo che costa come un diamante.

Lo stesso fenomeno sta accadendo negli ultimi mesi con un’altra pianta. Già diffusa da decenni come pianta di appartamento, ma che ora sta avendo un incredibile boom di mercato. Si tratta del bellissimo filodendro ‘pink princess’ (filodendro principessa rosa). Chi possiede questa pianta d’appartamento si ritroverà ricco dall’oggi al domani. Vediamo perché.

Prima veniva venduto per pochi euro, ora è diventato preziosissimo

Il filodendro principessa rosa è un tipo di filodendro (Philodendron erubescens) che ha una caratteristica molto particolare: le sue foglie a forma di cuore presentano bellissime screziature rosa. Il pink princess philodendron è un ibrido creato negli anni ‘70 incrociando altre specie di filodendro. Nonostante il suo colore così particolare, non è mai stato molto prezioso, e fino a circa un anno fa veniva venduto a per pochi euro nei vivai di tutto il mondo.

Poi, improvvisamente, alcuni collezionisti hanno riscoperto questa pianta, e grazie a una sapiente campagna mediatica, l’hanno trasformata in una delle piante d’appartamento più preziose e desiderate del mondo. Così, chi possiede questa pianta da appartamento si ritroverà ricco dall’oggi al domani.

Chi possiede questa pianta d’appartamento si ritroverà ricco dall’oggi al domani

Mentre fino a un anno fa il pink princess philodendron veniva venduto per pochi euro, oggi un piccolo germoglio di questa pianta vale circa 100 euro. Una pianta un po’ più cresciuta ne vale 400-600, e un esemplare rigoglioso può arrivare a costare migliaia di euro. Si tratta in realtà di una pianta molto semplice da curare. Così come come altri filodendro, che sono tra le piante da appartamento più diffuse in assoluto. Se avete in casa un filodendro con le foglie screziate di rosa, potreste farlo riprodurre e diventare improvvisamente ricchi.