Una lavatrice che gira in casa nostra non manca mai. È raro, infatti, non avere del bucato quotidiano da lavare con questo importante elettrodomestico. Il suo utilizzo richiede spesso delle accortezze. Queste sono necessarie ai fini del risultato ottimale della pulizia del bucato. Dobbiamo infatti stare attenti a dosare bene il detersivo e a programmare con cura la centrifuga, per non ritrovare abiti stropicciati. Per il bene dei colori, dobbiamo separare i capi scuri dai bianchi e dai colorati. In questo modo, eviteremo la comparsa di macchie sui tessuti. Dobbiamo anche stare attenti ai capi delicati o particolari, come l’intimo. Il lavaggio di questi indumenti richiede infatti un’attenzione particolare.

Lavare i capi intimi

Il lavaggio in lavatrice della biancheria intima richiede un po’ più di cura rispetto a quella da riservare ad altri capi. Questo perché azioni sbagliate potrebbero rovinare gli indumenti. I reggiseni, ad esempio, sono dotati di gancetti che, girando in lavatrice, potrebbero agganciarsi ad altri vestiti. Gli abiti resterebbero rovinati e con fili tirati e anche gli stessi gancetti potrebbero piegarsi. Il reggiseno quindi, alterato nella chiusura, potrebbe diventare inservibile. Gli slip potrebbero invece arricciarsi, bucarsi e i loro elastici potrebbero cedere. Un trucco molto semplice potrebbe evitare tutto questo.

Basta una federa in lavatrice quando laviamo slip e reggiseni per restare a bocca aperta all’apertura dell’oblò

Esiste un’accortezza molto furba che potremmo utilizzare per lavare in lavatrice l’intimo. Dovremmo infatti inserire i capi intimi all’interno di una federa da cuscino. La chiuderemo e la metteremo in lavatrice a lavare con il resto della biancheria. In questo modo, si eviteranno pericoli di gancetti attaccati ad altri panni, elastici rovinati e fastidiose arricciature. Quindi basta una federa in lavatrice quando laviamo l’intimo per non avere problemi.

Certamente, dovremo inoltre fare attenzione ad altri accorgimenti da adoperare. Ad esempio, sarebbe meglio utilizzare una federa con cerniera e a chiusura ermetica, rispetto a una federa con bottoni. Quest’ultima lascerebbe infatti aperture da cui potrebbero uscire le estremità, dotate di ganci, del reggiseno. Dovremo inoltre munirci di una federa bianca per l’intimo bianco o colorata e scura per l’intimo colorato o nero. Non dovremmo mai usare una federa rossa o blu per l’intimo chiaro, perché, a fine lavaggio, potremmo rinvenire il bucato irrimediabilmente macchiato.

