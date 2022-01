Coprire gli odori forti è una sfida importante che tutti noi ci troviamo ad affrontare quotidianamente.

Se abbiamo un gatto o dei bambini è possibile che ci troviamo tutti i giorni a lottare contro le puzze e i cattivi odori dentro casa. Nel caso di questi odori forti può non essere sufficiente aprire le finestre e spruzzare un deodorante, ma dovremo adottare soluzioni più drastiche.

Oggi, perciò, parleremo di un prodotto di origine naturale in grado di coprire cattivi odori di ogni tipo e di riempire casa nostra di un profumo deliziosamente balsamico.

Una profumazione antica dalle molte utilità

Chi ama le essenze e i profumi conosce sicuramente profumazioni naturali come oli essenziali, l’incenso e la mirra. Questi prodotti sono in grado di sprigionare oli essenziali profumati che coprono le puzze e sanificano gli ambienti. Oltre a questo uso, sono anche in grado di tenere alla larga insetti e zanzare e avrebbero anche un effetto rilassante sull’umore.

Oltre a questi prodotti che in molti conoscono esiste un antico metodo di profumazione molto popolare in Francia.

Si tratta dei Papiers d’Armenie (la carta d’Armenia), sono delle piccole carte imbevute di olio essenziale di benzoino, che vengono bruciate come un qualunque incenso.

Il benzoino ha un odore unico, speziato e aromatico, che ricorda quello della macchia mediterranea. Queste profumazioni stanno conoscendo diffusione anche nel nostro Paese e si trovano nelle farmacie o nelle erboristerie.

Cattivi odori di ogni tipo, anche puzza di gatto, di cacca e di fritto spariscono in un secondo grazie a questo deodorante naturale

Nata originariamente come disinfettante d’ambiente, questa carta veniva usata per profumare e sanificare i luoghi chiusi. Ora è amatissima, perché è un’alternativa al classico incenso dal sapore più delicato.

Per usare i Papiers d’Armenie dovremo piegare a fisarmonica le strisce di carta e poi dare loro fuoco con un accendino, ovviamente facendo attenzione a non bruciarci e a non bruciare nient’altro. Poi dovremo riporre il foglio in un piattino in metallo e lasciare che bruci. In pochi minuti la carta sarà completamente bruciata e riempirà le stanze di profumo senza lasciare fumo.

Si sprigionerà un intenso fumo profumato che riempirà gli spazi di un profumo delicato e balsamico in grado di coprire gli odori più forti.

Perfetti da usare in bagno o nella stanza in cui teniamo la lettiera del gatto, è una soluzione altrettanto ideale per far andare via l’odore di pesce o di fritto dalla cucina.

Approfondimento

Chi ama incenso e profumi deve provare anche questa profumazione naturale che copre ogni odore.