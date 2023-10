Occhio, questi elettrodomestici consumano energia anche quando non vengono usati: ecco quali sono e come risparmiare

Come risparmiare sulla luce di casa e ridurre la bolletta grazie a dei piccoli trucchetti che tutti dovremmo conoscere. Infatti, sapevi che ci sono degli elettrodomestici che continuano a funzionare anche quando sembrano apparentemente spenti? Scopri quali sono.

Negli ultimi anni l’impennata dei prezzi e delle tasse ha messo a dura prova il portafoglio di molte famiglie italiane. Se facciamo un confronto tra il primo trimestre del 2022 e quello dell’anno precedente, si può subito notare un rincaro consistete dell’energia elettrica e del gas naturale. Aumenti che non hanno risparmiato anche i beni di consumo.

Le tasche degli italiani, quindi, sono più vuote e i conti correnti spesso in rosso. Per evitare di arrivare a fine mese senza un soldo è stato necessario stringere la cinghia ed eliminare il superfluo. Anche in casa, le abitudini sono cambiate.

Per risparmiare si usano gli elettrodomestici con criterio. Ad esempio, si evita di tenere il frigorifero molto tempo aperto o si utilizzano lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico. Una buona abitudine è anche quella di non lasciare mai le luci accese nelle stanze vuote ed evitare di tenere aperto il rubinetto per molto tempo.

Ricorda anche, che l’acqua del condizionatore e dell’asciugatrice è perfettamente riciclabile. Puoi utilizzarla per innaffiare le piante, lavare il pavimento o i vetri. Insomma, con un po’ di accortezza di potrebbe risparmiare.

Occhio, questi elettrodomestici consumano energia anche quando non vengono usati

Molte volte non ci pensiamo ma anche lasciare gli elettrodomestici in stand-by potrebbe contribuire ad aumentare la bolletta. La maggior parte degli apparecchi elettronici consumano energia anche quando sembrano spenti.

La lucina rossa del televisore non funzionante ne è un esempio. Così come quella della lavastoviglie, dell’asciugatrice e della lavatrice. Non dimentichiamo il computer, la stampante, la macchinetta del caffè o il semplice carica batterie inserito nella presa. Quindi, occhio, questi elettrodomestici consumano energia anche quando non vengono usati.

Una soluzione

Questo dispendio energetico potrebbe far aumentare le bollette anche del 25%. Naturalmente staccare tutte le spine degli elettrodomestici di casa potrebbe risultare scomodo. Ma c’è una soluzione: utilizzare la presa multipla. Questo strumento, che costa pochissimo, ti permette di collegare tutti i dispositivi e bloccarli facilmente togliendo la presa o spegnendo l’interruttore.

Lasciare gli elettrodomestici in stand-by è anche pericoloso, perché potrebbero subire dei danni in caso di abbassamento di corrente o temporali.

Un ultimo piccolo consiglio anti-spreco. Per evitare che la bolletta sia troppo elevata sostituisci le tue vecchie lampadine con quelle a LED che garantiscono la stessa intensità di luce, ma ti fanno risparmiare energia elettrica.