Belle case anche a metà prezzo grazie ad un metodo di acquisto poco conosciuto dalle famiglie italiane

Scopri il metodo di acquisto che ti permette di comprare belle case a un prezzo anche molto inferiore al valore di mercato. Ecco alcune occasioni di vendita di nuda proprietà.

La nuda proprietà è una modalità di vendita di un immobile che prevede la separazione tra il diritto di proprietà e il diritto di usufrutto. Chi vende la nuda proprietà mantiene il diritto di abitare la casa fino alla sua morte. Chi acquista la nuda proprietà diventa il proprietario dell’immobile, ma può entrare in possesso della casa solo dopo la morte dell’usufruttuario. Oppure alla rinuncia del diritto di usufrutto.

La nuda proprietà è principalmente una forma di investimento immobiliare

L’acquisto della nuda proprietà, quindi dei muri della casa ma non del diritto di abitarla, è una forma di investimento immobiliare. Questa forma di investimento presenta vantaggi e svantaggi per l’acquirente. Tra i vantaggi il primo in assoluto è il prezzo della casa. Il valore della nuda proprietà è ovviamente inferiore al valore di mercato dell’immobile, in base all’età dell’usufruttuario e alla durata presunta del suo usufrutto. L’acquirente della nuda proprietà può rivendere l’immobile o donarlo a chi vuole, senza bisogno del consenso dell’usufruttuario.

Come si calcola la nuda proprietà

Uno dei modi per calcolare il prezzo della nuda proprietà è applicare al valore di mercato le percentuali relative all’usufrutto e alla nuda proprietà. Queste si possono trovare in una tabella ad hoc aggiornata ogni anno. Comunque, in generale occorre sapere che il valore della nuda proprietà è direttamente proporzionale all’età di chi la vende. Più questo è giovane più la nuda proprietà dell’immobile avrà un valore basso. Questo perché chi acquista probabilmente non potrà godere del diritto di abitabilità per molti anni.

Questo è il principale svantaggio di chi acquista la nuda proprietà di una casa.

L’acquirente non può usufruire dell’immobile fino alla morte dell’usufruttuario, o fino alla rinuncia dell’usufrutto, evento che può essere anche molto lontano nel tempo. Ecco perché questa forma di compravendita è considerata un investimento immobiliare. Si compra una casa che si potrà utilizzare solamente tra molti anni. A meno che l’usufruttuario non abbia un’età avanzata. In questo caso il valore dell’immobile è molto vicino a quello della nuda proprietà e la convenienza si riduce moltissimo

Belle case anche a metà prezzo in tutta Italia con questa forma di compravendita

La nuda proprietà è un’opportunità da valutare con attenzione, in quanto può permettere di acquistare una casa a un prezzo molto conveniente. Abbiamo fatto una ricerca su un sito di offerte immobiliari, Idealista.it*, per scovare alcune offerte in Italia. Al momento della scrittura di questo articolo a Rho c’era in vendita la nuda proprietà di un bilocale di 70 metri quadri a 63.000 euro. A Torino era in vendita un quadrilocale di 92 metri quadrati a 98.000 euro. A Firenze un trilocale di 52 metri quadrati in zona Gavinana era in vendita a 65.000 euro.

Queste sono solo alcune offerte, ma in tutta Italia è possibile trovare vendita di nuda proprietà di case. La nuda proprietà è una soluzione che può interessare sia a chi cerca una casa per sé o per i propri figli, sia a chi vuole fare un investimento a lungo termine.

Ma non è l’unico modo per acquistare belle case anche a metà prezzo. Se non si vuole fare un investimento ma abitare subito la casa, un’altra modalità di compravendita potrebbe essere interessante per acquistare case a prezzi scontati.

* (n.d.r. ProiezionidiBorsa riporta gratuitamente annunci riprendendoli dai siti immobiliari della zona. Rimanda a tali siti per maggiori specifiche sui contenuti degli annunci, dei quali non si assume responsabilità.)