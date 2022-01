Riguardo ai possibili scenari 2022, dopo quanto successo negli ultimi anni, non possiamo escludere, in generale, alcuna variabile, anche se improbabile o impensabile al momento della presente analisi.

L’oro ha espresso un andamento moderatamente rialzista nel 2021, sostanzialmente in presenza di uno scenario inflazionistico. Probabilmente anche a causa delle molte incertezze che hanno riguardato i dubbi circa la prevalenza di uno scenario caratterizzato da inflazione o, invece, dal prevalere di un nuovo quadro recessivo legato prevalentemente al Covid, il trend è stato meno rialzista di quanto prevedibile.

Ma per il 2022?

Scenari 2022: come sarà l’anno dell’oro?

Iniziamo le nostre proiezioni dal seguente grafico, che utilizza alcune tecniche grafiche, tra cui il metodo Magic Box.

Le due rette nere ascendenti esprimono, su time frame settimanale, un canale rialzista di medio, entro cui le quotazioni sono tuttora inserite.

La retta rossa ascendente meno inclinata esprime una trend line di lungo, che ha intercettato alcuni minimi rilevanti in ottica di lungo termine.

La retta rossa maggiormente inclinata, che ha intercettato l’ultimo massimo assoluto, tracciata con Magic Box, all’intersezione con la retta orizzontale nera (punto indicato dalla freccia rossa) individua un target di spazio e tempo in area 2.346 per novembre 2022. Senza escludere più ampi spazi di rialzo negli anni successivi, come da pregresse analisi.

Troviamo conferma di tale scenario grazie ad alcune tecniche di Gann.

Quadrato e minimo e vettori angolari zero

Il seguente grafico esprime un quadrato di minimo e i cosiddetti vettori angolari zero.

La retta verticale contrassegnata da una freccia rossa conferma un setup temporale per novembre 2022, su time frame settimanale, sia come setup interno al quadrato, sia in base all’intersezione, nella parte bassa del grafico, tra due rette oblique, cosiddetti angoli zero, e la retta orizzontale bianca.

Orbitali planetari

La tecnica degli orbitali planetari conferma il target di 2.346.

Infatti 2.346/360=6.516.

6X360=2.160.

In chiusura di novembre 2022 Giove si troverà in posizione geocentrica a 28 gradi in Pesci, equivalente a 358 gradi cumulati.

Considerando un armonico di 180 gradi, abbiamo: 358-180=178.

Concludendo sugli Scenari 2022 e su come sarà l’anno dell’oro,

178+2.160=2.338, prossimo ai 2.346, già proiettati da Magic Box.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“