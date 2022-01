Il 2021 è stato per questo titolo azionario abbastanza incredibile. Dopo un anno al ribasso le azioni UCapital24 recuperano il 42% in una settimana mai il peggio non è ancora alle spalle.

Dai massimi annuali segnati a gennaio 2021 le quotazioni di UCapital24 hanno perso circa il 60% scendendo fino in area 0,8 euro. Come indicato in un precedente report, però, avevamo indicato in area 0,86 euro il livello chiave da monitorare in chiusura settimanale. Scrivevamo, infatti,

I rialzisti potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure settimanali superiori a 0,86 euro.

La settimana del 1 novembre ha visto la rottura di questo livello in chiusura di time frame. Da quel punto in poi è partito che ha portato il titolo UCapital24 a toccare area 1,52 euro (I obiettivo di prezzo).

Ribasso, quindi, archiviato e pronti per il raggiungimento degli obiettivi successivi in area 2,21 (II obiettivo di prezzo) e area 2,90 euro (III obiettivo di prezzo)?

I rialzisti non devono ancora cantare vittoria. La forte resistenza, infatti, ha respinto le quotazioni che hanno ritracciato del 20% circa rispetto ai massimi.

Nelle prossime settimana, quindi, la partita decisiva tra rialzisti e ribassisti si giocherà tra i livelli 1,52 euro e 1,09 euro. Delle conseguenze della rottura di area 1,62 euro abbiamo già detto. Qualora, invece, dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 1,09 il titolo UCapital24 riprenderebbe la sua corsa al ribasso verso area 0,5 euro.

Avvertenze

Prima di concludere, però, c’è un aspetto che vogliamo subito evidenziare. La capitalizzazione di UCapital24 è di poco inferiore ai 5 milioni di euro e anche considerando i volumi dell’ultima settimana il controvalore scambiato settimanalmente è inferiore ai 500.000 euro. Ciò vuol dire che con poche decine di migliaia di euro è possibile indurre forti movimenti. Questo aspetto è molto pericoloso per chi non ha il profilo di rischio adeguato.

La volatilità, infatti, è molto elevata e le perdite in conto capitale possono essere molto importanti rispetto al capitale investito. Basti pensare che UCapital24 è più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 17% a settimana.

Prima di investire sul titolo, quindi, valutare bene il proprio profilo di rischio.

Le azioni UCapital24 (MIL:U24) hanno chiuso la seduta del 30 dicembre a quota 1,25 euro in ribasso dell’11,35% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale