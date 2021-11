Tra la frutta e verdura del periodo invernale e soprattutto del mese di dicembre, abbiamo una vastità di scelta. Tra la verdura che comprende pure gli ortaggi spiccano le barbabietole, i broccoli, i carciofi, le carote, i tipi di cavolo, le cicorie e tantissimi altri.

La verdura e la frutta, generalmente, sono particolarmente indicati dai dietologi e dai nutrizionisti perché apportano pochissime calorie e contengono vitamine e sali minerali, oltre alle fibre, di cui l’organismo ha bisogno. Ciò nonostante, è necessario che soprattutto la frutta sia pesata. È vero che fa bene, ma alcune sono particolarmente zuccherine e l’abuso è controindicato. Ecco perché consigliamo di rivolgersi al proprio medico per valutare l’apporto giornaliero di frutta per ciascuno di noi.

La verdura, in linea di massima, è più leggera rispetto alla frutta e una quantità leggermente maggiore si può consumare, sempre previa consultazione del proprio medico di fiducia. In ogni caso, quest’ortaggio invernale proteggerebbe da picchi di colesterolo e glicemia ed ecco come cucinarlo al meglio.

Un ortaggio dal nome particolare

Forse in molti ignorano la sua esistenza ma vi è un ortaggio dal nome particolare che somiglia alla patata: il topinambur. In effetti, soprattutto in Europa, questo è usato proprio come se fosse una patata anche se le sue caratteristiche sono diverse.

Infatti, rispetto al tubero più consumato dagli italiani, contiene più fibre e meno amido. Inoltre, ha un basso apporto calorico, tanto che 100 g di prodotto contengono circa 70 calorie. È un ortaggio ricco d’acqua e di antiossidanti quali vitamina C e A, necessari per il rafforzamento del sistema immunitario, delle ossa e dei denti. Insieme a queste, ulteriori benefici sono contenuti grazie alla presenza di sali minerali quali potassio, fosforo, magnesio e tanti altri. Come questo pesce ricco di antiossidanti e vitamina C dalla carne leggera e gustosa che accelera il metabolismo.

Essendo molto ricco di fibre, potrebbe essere un prezioso alleato per la salute intestinale e soprattutto il suo contenuto di inulina contribuirebbe ad ostacolare in parte l’assorbimento degli zuccheri e dei grassi. Proprio per questo motivo, proteggerebbe da picchi di glicemia e colesterolo per la salute del cuore.

Quest’ortaggio invernale proteggerebbe da picchi di colesterolo e glicemia ed ecco come cucinarlo al meglio

Per chi è alla ricerca di un piatto leggero ma gustoso, quindi senza rinunciare al piacere di mangiare rimanendo in linea, ecco come cucinarlo. Faremo un’insalata di topinambur, gorgonzola e scarola. Ciò che ci occorre è:

gorgonzola;

topinambur;

scarola;

sedano;

una mela;

limone;

noci;

olio EVO;

aceto di mele;

sale e pepe.

Tagliamo il sedano a tocchetti, il topinambur a fette dopo averlo lavato e poi sbucciamo una mela e la tagliamo a spicchi. In una pentola aggiungiamo dell’acqua alla quale spremiamo mezzo limone e versiamo i tre ingredienti e lasciamo in posa.

Nel frattempo, laviamo la scarola e la tagliamo a strisce e sbucciamo le noci che tagliuzzeremo. Togliamo la mela, il topinambur e il sedano dall’acqua e li mettiamo dentro una ciotola alla quale aggiungeremo una salsa composta da noci, olio, sale, pepe, gorgonzola e l’aceto di mele frullate con il minipimer.

Approfondimento

