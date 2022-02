Quante volte sarà capitato di ritrovarsi con qualche livido nei punti più strani dopo un urto involontario. Uno scontro con la portiera dell’auto, una ginocchiata contro il piede del tavolo o una gomitata contro lo stipite della porta.

Quello che comunemente viene chiamato livido è definito in termini scientifici come ematoma. Si tratta di un versamento di sangue provocato dalla rottura della parete di un’arteria, vena o capillare. In genere si forma a seguito di un trauma anche se può capitare di trovarsi lividi misteriosi dopo il risveglio. In questo caso si potrebbe trattare dell’effetto Tindell, un fenomeno che solitamente colpisce soprattutto la pelle femminile.

Gli ematomi a seconda dell’entità del trauma e della loro localizzazione potrebbero manifestarsi come vistose macchie sulla pelle. O in caso di danni profondi potrebbero non essere così evidenti. Si possono sviluppare a qualsiasi età anche se sono probabilmente più frequenti in anziani e bambini.

Quando un livido non scompare potrebbe diventare pericoloso e in alcuni casi spia d’allarme di qualcosa di più grave

In base all’estensione dell’ematoma e alla zona in cui compaiono, i disturbi associati potrebbero essere diversi. In genere i sintomi più comuni sarebbero dolore e gonfiore, accompagnati da sensazione di calore e tensione nella zona interessata.

Come afferma l’Istituto Superiore di Sanità, gli ematomi sottocutanei e visibili si suddividono in 4 categorie.

Ematomi che superano i 2 centimetri;

Ecchimosi, i cosiddetti lividi, di 1 o 2 centimetri;

Porpora, macchioline che vanno dai 3 millimetri fino ad 1 centimetro;

Petecchie che hanno la dimensione di una punta di spillo.

I cosiddetti lividi inizialmente di colore rossastro tendono a diventare più violacei per passare al giallognolo prima di scomparire. Questo processo in genere dura circa 2 settimane e successivamente la pelle torna alla normale colorazione.

Quando può diventare preoccupante

Normalmente la formazione di un ematoma non dovrebbe destare preoccupazioni e non richiede particolari attenzioni. Ma in alcuni casi è bene rivolgersi subito al medico per scongiurare la presenza di danni più estesi.

Quando l’ematoma non scompare nell’arco di due settimane è possibile che il sangue sia rimasto intrappolato in una sacca. In tal caso potrebbe essere necessaria un’incisione chirurgica. Ma anche se l’ematoma invece di ridursi aumenta di dimensioni. Potrebbe esserci un’emorragia ancora in corso.

Se il dolore e il gonfiore non accennano a diminuire potrebbe essere sintomo di un’infezione in atto. Soprattutto se dovesse comparire anche la febbre e i sintomi dovessero peggiorare. Se si manifesta la perdita di sensibilità o formicolio potrebbe trattarsi della sindrome compartimentale, un’emergenza medica. In questi casi sarebbe necessaria la rimozione dell’ematoma perché potrebbe ostacolare la circolazione nella zona interessata.

Questi sono solo alcuni dei casi in cui un livido potrebbe destare preoccupazioni. Anche se la maggior parte degli ematomi vanno via senza lasciare tracce quando un livido non scompare potrebbe diventare pericoloso. Il medico che saprà prescrivere esami e terapia adatta. In caso di traumi gravi soprattutto alla testa, torace o addome è essenziale recarsi subito al pronto soccorso.

