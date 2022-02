Altezza mezza bellezza, o almeno così dice il proverbio. Tuttavia, sappiamo bene quanto si tratti di un detto ormai sorpassato e goliardico e quanto la bellezza possa essere ovunque. In ogni altezza e in ogni taglia c’è qualcosa di ineguagliabile che ci rende tutti unicamente belli!

C’è però chi l’essere un po’ mignon lo vive come un vero e proprio cruccio.

Di contro c’è anche chi della propria altezza ne fa un vero vanto e mai vorrebbe essere diverso da com’è.

Insomma, è la solita storia del non essere mai contenti. Chi non vuole indossare i tacchi, chi non se li toglierebbe mai e chi senza farsi troppi problemi segue gli eventi e le necessità.

Da un lato sappiamo che non servono tacchi per sembrare più alte ma solo qualche trucchetto ben studiato.

E per chi vuole evitare di apparire ancora più bassa?

Attenzione ai dettagli

Se è vero che nulla possiamo sul volere di madre natura è anche vero che possiamo aggirare l’ostacolo spesso e volentieri. Negli ultimi anni, forse complici i social network o forse grazie al progresso, sono nati nuovi e stupefacenti ambiti di lavoro anche nel Mondo beauty.

Il tutto finalizzato ad essere sempre più in pace con se stessi e con la propria immagine.

Un esempio lampante è il boom dell’armocromia, ovvero lo studio del colore più adeguato al nostro incarnato ed ai nostri colori naturali.

È anche per questo, dunque, che sentiamo sempre più parlare di palette e di stagioni. A queste infatti poi si adeguano non soltanto gli outfit ma soprattutto colore di capelli e make up. Attraverso qualche trucchetto insomma possiamo davvero limare e ridimensionare qualsiasi piccolo difetto che può crearci disagio.

Occhio a tutti gli errori di stile che ci fanno apparire immediatamente più basse e goffe

Sulla scorta dei migliori consulenti di bellezza e di stile possiamo dunque intervenire anche nel campo delle proporzioni con qualche escamotage.

La cosa fondamentale è prestare occhio a tutti gli errori di stile che segnaleremo per evitare di perdere visivamente qualche altro centimetro in altezza!

Vediamo quali sono:

non dovremmo mai indossare outfit composti da blocchi di colori troppo diversi, meglio prediligere il tono su tono;

i capi oversize sono assolutamente off – limits, a volte fuori target anche per le spilungone, accorciano irrimediabilmente la figura;

stivaletti alla caviglia, tanto belli quanto mozza-lunghezza! Decisamente meglio optare per stivali al ginocchio;

in ogni circostanza le righe orizzontali sembrano essere davvero il nemico pubblico n.1. Oltre ad allargare, ahinoi, accorciano ed anche di molto l’altezza.

A quanti di questi piccoli grandi errori non avevamo mai prestato attenzione? Ricordiamoceli al prossimo giro di shopping o di fronte all’armadio!