Avere sempre la casa fresca e pulita è il sogno di ogni donna. Ovviamente le pulizie sono d’obbligo, ma è altrettanto importante arieggiare il più possibile gli ambienti. Se poi si desidera anche profumarli, bisogna optare per qualcosa che non copra i cattivi odori, ma che renda l’aria semplicemente più gradevole. Questo influenzerà positivamente il benessere psicofisico di tutti e renderà la casa più accogliente. Invece dei deodoranti per ambiente presenti in commercio, potremmo utilizzare rimedi naturali che rispettano la salute e l’ambiente.

Gli oli essenziali

Gli oli essenziali sono prodotti interamente naturali e molto concentrati. Si ottengono per estrazione da fiori, foglie e frutti di un’unica pianta, della quale conservano l’essenza. Sono pregiati, dei veri e propri scrigni di benessere. Infatti, vengono utilizzati per fare massaggi rilassanti, per il benessere personale e nell’aromaterapia. Un olio debitamente miscelato, inoltre, utilizzandolo in diversi modi, può anche profumare la casa.

È possibile versarne qualche goccia nella cera sciolta di una candela e accenderla nuovamente, facendo attenzione a non farle cadere sullo stoppino per non bruciarle.

Si può versare qualche goccia, diluita con dell’acqua, nella ciotola di un diffusore e accendere la candela posta sotto, per propagare la fragranza nell’ambiente.

L’ultima alternativa, infine, è quella di preparare un vero e proprio spray per profumare la casa.

Acqua, alcool e oli essenziali per profumi ecologici che inebrieranno piacevolmente la casa in modo del tutto naturale

Per realizzare un deodorante per ambienti, gli ingredienti che non possono mancare sono gli oli essenziali. Si acquistano facilmente nelle erboristerie e devono sempre essere puri e spremuti a freddo. Le fragranze in commercio sono tante e si possono usare o singolarmente o combinandole tra di loro. In questo modo, con un po’ di fantasia, si possono preparare un’infinità di profumi.

Ecco alcune combinazioni semplici ed inebrianti, da utilizzare con l’aiuto di un erogatore spray.

Per 100 ml di prodotto servono 80 ml di alcool alimentare a 95°, 16 ml di acqua e alcune gocce di oli essenziali. Prima bisogna mettere l’alcool e gli oli in un erogatore spray e miscelarli per bene, ed infine si aggiunge l’acqua.

Ecco alcune combinazioni semplici ed inebrianti:

il limone, il bergamotto e l’eucalipto sono ideali per un profumo che rasserena e tonifica;

la lavanda e il pompelmo danno alla casa una nota di freschezza, che rilassa i sensi;

l’olio essenziale di ginepro, l’olio di sandalo e quello di chiodi di garofano sono invece indicati per ottenere una fragranza frizzante e rigogliosa di montagna.

Sono pochi gli ingredienti: acqua, alcool e oli essenziali per profumi ecologici al 100%, che renderanno la casa fresca e pulita.

Approfondimento

Per una casa pulita e dal profumo irresistibile ecco l’ingrediente naturale adatto a tutte le superfici