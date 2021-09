Uno degli ortaggi certamente più amati e utilizzati a tavola dagli italiani è la patata. È un alimento che si può preparare in tanti modi e per realizzare idee sempre diverse a tavola. Per questo sarebbe bello per molti poterne mangiare fino a sazietà senza pensare alla linea. Purtroppo, però, le patate sono tra quegli alimenti ai quali non tanto chi è a regime, quanto chi ha la glicemia alta dovrebbe far attenzione. Per lo meno se prese singolarmente.

Ciò è dovuto alla presenza massiccia di carboidrati, che le rende piuttosto energetiche. L’unico modo di poterle mangiare in tranquillità sarebbe, dunque, quello di ridurre il più possibile l’indice glicemico. Il metodo perfetto per farlo ed è davvero semplice e veloce.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Finalmente svelati i trucchetti degli esperti per cucinare le patate rispettando dieta e glicemia

Per poter gustare con serenità le nostre patate non serve avere la bacchetta magica. Tutto quello che dovremo fare è utilizzare dei semplicissimi stratagemmi culinari. Infatti, molto dipende dal modo in cui le si prepara prima di impiattarle. Ma allora come possiamo fare per non dover rinunciare a uno dei nostri cibi preferiti e più ricchi di benefici? A questa domanda rispondono gli esperti della Fondazione Veronesi.

Il primo stratagemma consisterebbe nello specifico nella cottura utilizzata. Se le si lessano bisognerebbe anticipare i tempi. Ovvero, dovremmo cucinarle la sera prima e tenerle in frigorifero almeno una notte. Quest’operazione molto semplice permetterà di alzare i livelli di amido e contrastare l’azione degli enzimi. Di conseguenza, ridurremo significativamente i livelli di glicemia nelle patate. Esisterebbe poi un secondo trucchetto, tanto rapido quanto efficace, e riguarda il condimento usato.

Basterà intingere le nostre patate in una sorta di salsa vinaigrette composta da aceto e olio extravergine di oliva. Non esageriamo con le dosi e otterremo un piatto a ridotto livello glicemico. Ecco, finalmente svelati i trucchetti degli esperti per cucinare le patate rispettando dieta e glicemia.

Qualche idea in cucina

Seguiamo, dunque, questi utili consigli e potremo mangiare senza troppe preoccupazioni delle ottime patate lesse. Per arricchirle ulteriormente di gusto possiamo provarle in una deliziosa insalata con erbe aromatiche come prezzemolo o erba cipollina. In alternativa, potremo realizzare delle gustose focaccine fatte in casa che lasceranno di stucco gli ospiti. Non ci resta che sfogliare il libro delle ricette e scegliere quella che più fa per noi!