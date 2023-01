Occhio a questi trucchi geniali per conservare l’albero di Natale e gli addobbi senza rovinarli

È arrivato il momento di mettere via tutti gli addobbi natalizi. Vediamo come fare e cosa utilizzare per evitare che si rompano.

Le feste natalizie sono quasi giunte al termine e come ogni anno è arrivato il momento di mettere via tutte le decorazioni sparse per la casa.

Per molti giorni luci, ghirlande e albero di Natale hanno abbellito ogni stanza della nostra abitazione rendendola colorata e festosa.

Come smacchiare la tovaglia rossa

Decorare la casa per Natale è anche un momento magico da condividere con tutta la famiglia.

Ma purtroppo sappiamo che “L’Epifania tutte le feste porta via”, e quindi è anche arrivato il momento di conservare gli addobbi natalizi. Naturalmente, se li riponiamo con cura, potranno essere utilizzati il prossimo dicembre.

Partiamo dalla classica tovaglia rossa che abbiamo utilizzato per tutti i pranzi e le cene. Prima di riporla dell’armadio dobbiamo necessariamente lavarla ed eliminare le macchie. Vino, sugo, cioccolato non sono sempre facili da mandare via.

Ma vediamo come procedere. Riempiamo una bacinella con dell’acqua tiepida e dell’aceto. Lasciamo in ammollo la nostra tovaglia rossa per qualche minuto, strofiniamo e risciacquiamo. Ora possiamo procedere con il normale lavaggio in lavatrice, utilizzando il sapone di Marsiglia.

Una volta asciutta, riponiamo la tovaglia stirata e piegata per bene in un cassetto.

Occhio a questi trucchi geniali per conservare l’albero di Natale e le altre decorazioni

Passiamo all’albero di Natale. Rimuoviamo tutte le decorazioni (lucine, palle ecc.) e pieghiamo i rami verso l’alto, molto delicatamente. Riponiamo l’albero nella sua scatola originale. Qualora non dovessimo più averla, possiamo utilizzare una busta di plastica di grandi dimensioni. Sigilliamo con del nastro adesivo, ma facciamo attenzione a non schiacciare troppo i rami.

Le lucine colorate sono sempre un vero e proprio problema. Se non venissero conservate perfettamente, potrebbero rompersi o smettere di funzionare.

Per evitare che questo accada, possiamo utilizzare un tubo di cartone oppure una gruccia (quella che usiamo per i vestiti). Avvolgiamo l’estremità al gancio e il filo lungo tutta la gruccia. Copriamo con della carta per evitare che le lampadine si rompano.

Come conservare palline, candele, statuine del presepe e ghirlanda

Occhio a questi trucchi geniali per conservare l’albero di Natale, ma vediamo come riporre anche le palline colorate.

Possiamo sistemarle nell’apposito cartone, oppure utilizzare una scatola di scarpe. Per quelle più piccole usiamo la confezione delle uova.

Se abbiamo delle palline in vetro molto delicate, allora procediamo in questo modo. Avvolgiamole una ad una nel pluriball e riponiamole in una scatola.

Anche le candele e le statuine del presepe sono molto delicate. Per evitare che si rompano o si graffino, inseriamole all’interno dei calzini (usiamo quelli bucati o spaiati). Possiamo anche utilizzare i sacchetti per alimenti, oppure anche in questo caso il pluriball.

È arrivato il momento di mettere via la ghirlanda, che per molti giorni ha addobbato la porta di casa. Che sia stata acquistata o realizzata con le nostre mani, per evitare che si rovini e prenda polvere dobbiamo avvolgerla con della carta o infilarla in una busta di plastica. Non conserviamo la ghirlanda con gli altri addobbi per evitare che si schiacci.