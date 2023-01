Incredibili queste 3 idee per creare una tavola delle feste memorabile senza usare le solite candele

Per abbellire la tavola delle feste spesso si utilizzano delle candele o le classiche ghirlande. Vediamo, invece, come renderla scenografica utilizzando queste idee davvero eccezionali.

Una delle cose più spettacolari delle feste natalizie, oltre al cibo, è vedere le case accuratamente addobbate. Non solo l’albero di Natale. Ma, nel periodo più magico dell’anno, ci divertiamo anche a decorare i vari ambienti della casa. Candele profumate, la classica ghirlanda appesa alla porta d’ingresso e le luci che illuminano il balcone o il giardino.

Anche le tavole sono perfettamente addobbate. Immancabile è la tovaglia rossa e il servizio di piatti e bicchieri che si utilizzano solo nelle grandi occasioni. I più creativi prepareranno dei segnaposto personalizzati e dei piccoli doni da regalare ai propri commensali.

Incredibili queste 3 idee per creare una tavola delle feste elegante e scenografica

Come da tradizione, i centrotavola sono un vero e proprio must e non possono assolutamente mancare. Contribuiscono a rendere l’atmosfera ancora più magica e speciale. Possiamo abbellire la tavola con delle candele profumate, oppure utilizzare una ghirlanda. Si possono usare anche delle sfere di vetro illuminate o delle composizioni in legno. Ma per rendere la tavola delle feste indimenticabile non possono mancare i fiori. Belli, eleganti e scenografici. Vediamo quali utilizzare per fare colpo su amici e parenti.

Per creare un’atmosfera magica, le rose sono i fiori più indicati. Rosse per richiamare il periodo oppure bianche per rendere l’ambiente molto elegante. Per un tocco più fresco e giovanile, scegliamo di utilizzare i boccioli. Possiamo creare una composizione utilizzando delle tazzine di porcellana, inserendo al loro interno delle rose senza gambo. Oppure, se non abbiamo molto tempo, adagiamo semplicemente il fiore sul tovagliolo.

Lavanda e fiori di sambuco

Anche la lavanda sarebbe perfetta per abbellire la tavola delle feste. Il suo colore intenso si abbina perfettamente ad una tovaglia bianca. La fragranza fresca di questi fiorellini, poi, è perfetta per profumare tutto l’ambiente. Anche in questo caso possiamo adagiare lo stelo sul tovagliolo, decorandolo con un fiocchetto. Oppure inseriamo i rametti in alcune bottigliette di vetro riciclate. Naturalmente abbelliamole con dei nastrini e dei merletti. La nostra tavola sarà essenziale ma molto elegante.

Un altro fiore da utilizzare è quello del sambuco. Si presenta di piccole dimensioni e di colore bianco e giallastro. I fiori di sambuco sono gradevoli esteticamente e il loro profumo è particolarmente fruttato. Creare un centrotavola utilizzandoli è molto semplice. Ci serviranno solo dei vasetti di varie dimensioni. Tondi, rettangolari, alti, bassi, ecc. Abbelliamoli con dei nastri di juta e dei fiocchetti realizzati con merletti e spago. Se abbiamo voglia e tempo, possiamo creare dei piccoli pon pon. Questi centrotavola molto particolari e realizzati a mano sono anche perfetti per decorare i mobili della stanza da pranzo.

Un ultimo consiglio

Sono incredibili queste 3 idee per creare una tavola delle feste molto elegante. Se invece non vogliamo usare i fiori, possiamo scegliere anche delle erbe aromatiche profumate. In particolare, i rametti di rosmarino, di salvia e timo renderanno l’atmosfera molto particolare.