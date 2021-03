La Redazione di ProiezionidiBorsa vuole informare i suoi Lettori sulle ultime novità in merito ad assunzioni pubbliche.

In questo spazio, fari puntati sulle nuove opportunità di lavoro dedicate a laureati ma anche diplomati.

Oggi, l’attenzione è rivolta alle figure professionali ricercate dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Innanzitutto, ricordiamo che l’AIFA è un ente pubblico che opera in autonomia, trasparenza e economicità, sotto la direzione del Ministero della Salute e la vigilanza del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia.

Inoltre, collabora con le Regioni, l’Istituto Superiore di Sanità, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, le Associazioni dei pazienti, i Medici e le Società Scientifiche, il mondo produttivo e distributivo.

In questi giorni, l’ente seleziona nuove risorse da inserire nel suo organico. Ecco, cosa bisogna sapere.

Occhio a queste assunzioni rivolte a diplomati e laureati con contratti a tempo indeterminato

Ci sarà tempo fino al 10 aprile per candidarsi alle selezioni, in base al profilo professionale scelto.

L’Agenzia Italiana del Farmaco è alla ricerca di diplomati per inserirli nella sezione “Assistente di Amministrazione – Area II, posizione economica F2”.

Dedicata a chi possiede una laurea triennale in Scienze della comunicazione, Sociologia, Lettere, Filosofia oppure altri titoli indicati nel bando, la selezione di “Funzionari della Comunicazione – Area III, posizione economica F1”.

Ed ancora, è richiesta la Laurea triennale in Scienze economiche, Scienze dell’economia oppure altri titoli indicati nel bando, per il ruolo di “Funzionario Economico Finanziario – Area III, posizione economica F1”.

La selezione di “Funzionari Giuridici di amministrazione, Area III, posizione economica F1” intessa, invece, a laurati in Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione oppure altri titoli indicati nel bando.

Ed infine, per candidarsi come “Funzionari Statistici – Area III, posizione economica F1” serve la Laurea triennale classe in Statistica oppure altri titoli indicati nel bando.

Requisiti

I requisiti per partecipare alle selezioni, oltre al titolo di studio, sono:

a) cittadinanza italiana, fatte salve le eccezioni indicate nel bando;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) idoneità psicofisica all’impiego;

d) età non inferiore agli anni 18;

e) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;

f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o dichiarati decaduti da un impiego statale;

g) assenza di condanne penali, non aver procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

h) buona conoscenza della lingua inglese;

i) iscrizione nelle liste elettorali;

l) uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Dunque, occhio a queste assunzioni rivolte a diplomati e laureati con contratti a tempo indeterminato. Per consultare tutti i bandi disponibili e candidarsi, sarà necessario consultare il sito ufficiale dell’AIFA.