Nuove occasioni per diplomati e laureati che vogliono entrare nel mondo del lavoro. In questo spazio, la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole informare i suoi Lettori sulle recenti richieste da parte di Ferrovie dello Stato di ulteriori figure professionali da inserire nel suo organico.

Diversi, infatti, sono gli annunci che il personale di Ferrovie dello Stato sta pubblicando sul sito ufficiale.

Il colosso italiano che opera nel settore dei trasporti e in particolare in quello ferroviario ha necessità di rinnovare il suo entourage. Una manovra resa possibile grazie all’entrata di nuove persone che opereranno su tutto il territorio nazionale.

Ecco i profili più ricercati, dove e come candidarsi

Negli ultimi annunci, pubblicati dall’azienda, viene richiesto uno Specialista Gestione Sinistri e Reporting da inserire presso la microstruttura Gestione Sinistri e Reporting di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sulla sede di Roma. Qui tra i requisiti è presente la Laurea in discipline scientifico/economiche (in particolare Matematica, Fisica e/o Statistica).

In Puglia, invece, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Specialista Attività Assicurative. Il lavoratore sarà inserito in Ferrovie del Sud Est e SA S.r.l con sede Bari.

Ferrovie dello Stato assume a tempo indeterminato, tante opportunità anche per diplomati

Sempre nel Lazio, richiesti 2 Cartografi o Topografi da inserire presso Italferr S.p.A. In questo caso, non c’è bisogno di aver conseguito il diploma di Laurea.

Per Marche, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Lazio saranno selezionati diplomati da inserire in un percorso formativo professionalizzante. Il corso vuole formare Capi Stazione che opereranno in Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI) presso l’area circolazione di Roma.

Basterà il diploma anche per la ricerca dei cosiddetti “Buyer” da inserire in RFI S.p.A. per Direzione Acquisti, sede di Milano, Torino, Verona, Venezia, Genova, Bari, Ancona, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari e Roma.

Tutte queste opportunità ma anche le altre presenti sul sito prevedono un contratto a tempo indeterminato.

Come candidarsi

Per candidarsi alle assunzioni, sarà necessario consultare il sito di Ferrovie dello Stato, selezionare la richiesta d’interesse e mandare la propria candidatura.

