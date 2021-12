Questo frutto è una vera sorpresa della natura, è ottimo da mangiare come spezza fame e ricco di benefici per il nostro organismo. Si può assaporare scartandolo come un cioccolatino perché è piccolo e tondo. Infatti, può essere gustato al naturale e ricoperto di cioccolata, inserito nelle insalate, nei dolci, nei sorbetti e nelle macedonie oppure utilizzato come elemento decorativo sulle torte.

Per gustarli ben maturi devono essere duri e dal colore uniforme. Vanno conservati in frigorifero coperti con un panno per evitare il freddo eccessivo.

Altro che limone, ecco il frutto che contiene il doppio della vitamina C ed è buonissimo ricoperto di cioccolato.

Le caratteristiche del frutto

L’alchechengi è una bacca color arancione brillante, dalla grandezza di una ciliegia racchiuso e protetto da un calice di foglie che in autunno assumono un colore dorato.

È prodotto dalla Physalis alkekengi, originaria dell’Asia appartenente alla famiglia delle Solanaceae usata anche come pianta ornamentale da giardino.

I benefici dell’alchechengi

L’alchechengi, detto anche lanterna cinese, è un frutto che possiede innumerevoli proprietà nutritive e se introdotto in una dieta equilibrata e sana apporta molti benefici.

Fra le sue tante proprietà nutrizionali si distingue l’elevato contenuto di vitamina C, circa il doppio rispetto a quella di un limone. Farebbe molto bene agli occhi e all’apparato digerente. Aiuterebbe a disintossicare il sangue, a combattere le infezioni della gola e della bocca. Attenzione, però: sarebbe meglio non mangiarlo se si assumono farmaci diuretici.

Tradizionalmente è usato come diuretico e antiartritico, sotto forma di decotto o bacche. Come rimedio della nonna, è anche usato per trattare disturbi delle vie urinarie, gotta e febbre. Inoltre, avrebbe proprietà lassative, antitussive ed espettoranti. Viene usato anche nella preparazione di infusi rilassanti.