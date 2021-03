Pratici consigli per avere una barba morbida e ben curata

Non solo le donne pensano al benessere e alla cura del corpo ma anche gli uomini ci si dedicano cercando creme e lozioni adatte.

Per alcuni la barba è davvero importante, alcuni preferiscono portarla corta altri invece sono degli appassionati di una barba lunga e folta. Avere la barba lunga comporta impegno e cura, infatti molti ricorrono al barbiere di fiducia per sistemarsi. Essa come la capigliatura esprime il nostro modo di voler apparire ed è come se fosse il nostro biglietto di presentazione.

Avere un aspetto curato è importante e per questo noi di ProiezionidiBorsa vogliamo suggerire pratici consigli su come avere una barba morbida e ben curata.

Questa mini guida fornirà i passaggi che reputiamo importanti per il benessere della pelle e della barba.

Lavare e pettinare la barba

Una delle prime abitudini che dobbiamo inserire nella vita quotidiana per avere una barba ben curata e folta è quello di fare lo shampoo. Introdurre questa pratica anche sulla barba pulirà la parte da tutto ciò che ha raccolto durante la giornata.

Ricordiamo che anche la barba è costantemente esposta ad agenti atmosferici che la sporcano. Bisogna scegliere lo shampoo adatto per il tipo di pelle e di barba, questa abitudine può essere introdotta durante la doccia. Oltre a lavare dobbiamo anche pettinare la barba così da sciogliere gli eventuali nodi.

Mettere del balsamo

Una funzione molto importante per idratare la barba e sciogliere i nodi è data dal balsamo. Questo fantastico prodotto oltre ad essere utilizzato per ammorbidire i nostri capelli, esso può e deve essere utilizzato anche per curare la barba. Soprattutto se la barba è una barba lunga, l’azione idratante del balsamo aiuterà ad avere una barba folta e morbida al tatto.

Olio per idratarla

Per completare l’idratazione è giusto inserire anche nelle nostre abitudini l’utilizzo dell’olio. Come per i capelli l’olio aiuta ad idratare a fondo non solo la barba ma anche la pelle ed anche questo è un passaggio fondamentale. Ricordiamo che sotto la folta barba c’è la pelle che dev’essere curata e idratata ogni giorno. La scelta di un olio naturale come l’olio di cocco o di eucalipto renderà la pelle e la barba idrata e lucente.

Evitare lozioni alcoliche

Tra i pratici consigli su come avere una barba morbida e ben curata, c’è anche l’evitare le lozioni alcoliche. Ci stiamo riferendo a coloro che hanno l’abitudine di profumare la barba, questa pratica è fattibile una volta ogni tanto ma non quotidianamente. Questo perché l’alcool al contrario dell’olio non idrata ma rinsecchisce la pelle. Ecco i pratici consigli su come avere una barba morbida e curata.