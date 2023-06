Bastano 1.000 euro al mese per vivere la pensione in queste 2 isole greche dai paesaggi lussureggianti

Cerchi un bel posto in cui andare in pensione? La Grecia potrebbe stupirti. Il mare cristallino e le spiagge di sabbia e ciottoli sono una cartolina indimenticabile in ogni stagione dell’anno. E il costo della vita, poi, non è per nulla proibitivo per le tasche. Ecco due isole suggestive che sapranno conquistare il cuore di chi vuole evadere dall’Italia, senza allontanarsi troppo.

Quando arriva il momento del pensionamento si pensa spesso a come si passeranno quegli anni. Il primo desiderio è poter vivere in tranquillità, sapendo di farsi bastare i soldi a fine mese. Eppure, la situazione in Italia fa sì che questa volontà non sia sempre realizzabile, soprattutto con una pensione media o bassa. Per questo si potrebbe valutare l’idea di trasferirsi vicino. In luoghi dove si possa trascorrere il resto della vita senza incorrere in spese eccessive. Una di queste destinazioni potrebbe chiamarsi Grecia. Le sue isole sono un biglietto da visita per giovani e adulti, che tra le onde del mare trovano la pace dei sensi. Alcune di queste sarebbero anche economiche sotto molti punti di vista. Si tratta di Corfù e Zante, due perle assolute incastonate nel sud Europa.

Bastano 1.000 euro al mese per vivere la pensione in questi due paradisi vicini

Corfù e Zante sono due isole lambite dalle acque azzurre del Mar Ionio. Entrambe vantano litorali da favola e una vegetazione rigogliosa a fare da sfondo. Corfù è un misto di natura e mitologia, dove gli edifici antichi in stile veneziano si fondono con gli scorci verdeggianti. Il centro storico è colorato e vivace e Patrimonio dell’UNESCO dal 2007. I vicoli stretti si intersecano e affiancano gli edifici dai muri gialli e rosa.

Le baie circostanti, come quella di Paleokastritsa, sono selvagge e ideali per praticare snorkeling e immersioni. Ma se pensi che tutto questo splendore abbia un costo elevato, ti sbagli. Infatti, l’affitto mensile di un appartamento con una camera da letto in centro città sarebbe mediamente di 453 euro. Mentre una cena per due in un ristorante di medio livello si aggirerebbe sui 50 euro a persona.

Cosa vedere a Zante

Se Corfù non ispirasse a sufficienza, si potrebbe sempre ripiegare su Zante. Che, alla fine, si dimostra più come la perfetta alternativa. Non a caso, è la terra dei poeti come Ugo Foscolo. Qui le rocce a strapiombo sul mare, le bellissime coste e le costruzioni storiche sono elementi che arricchiscono la mappa dell’isola.

Impossibile non fermarsi ad ammirare lo spettacolo naturale offerto dalle grotte blu, raggiungibili a bordo di una barca. E che dire dei borghi tipici come quello di Bochali, in cui degustare la cucina locale tra splendidi panorami? Pensa che bastano 1.000 euro al mese per vivere la pensione a Zante. Un pensierino dopo i tanti anni passati a lavorare è sicuramente d’obbligo.