Uno dei meriti dello sviluppo tecnologico è di sicuro quello di aver semplificato le nostre vite. Siamo inseparabili dal nostro smartphone, nel bene e nel male.

Le sue funzionalità vanno ben oltre la telefonata e la ricerca Web. Lo usiamo per lavoro, studio o per passioni personali, come la fotografia o il disegno. Non solo, come scopriremo è anche un potente strumento per dare un senso agli impegni della nostra giornata e coordinare gli eventi in programma in modo intelligente.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Molti ancora utilizzano il calendario digitale come unico strumento per segnare gli appuntamenti della giornata. Tuttavia, può risultare scomodo per descrizioni dettagliate di impegni o per dividere questi su fascia oraria. Altra pecca di questo sistema è quella di dover per forza segnare gli eventi in modo programmato, quindi con orario e data. Fare una lista di cose da fare senza riferimenti temporali in questo modo è praticamente impossibile.

Organizziamo la giornata a ritmo di notifica con 2 app di cui non potremo più fare a meno

Per avere promemoria ogni qualvolta ci servano, segnare la lista della spesa e quella delle cose da fare e avere notifiche in anticipo serve altro. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo selezionato a tal proposito 2 tipologie di app gratuite per fare questo e molto altro. Inoltre, grazie alla loro integrazione con le altre app, quali calendario e sveglie, riusciremo facilmente ad avere tutto in un unico posto. Vediamo insieme quali sono.

La prima tipologia di app che consigliamo permette di organizzare la giornata utilizzando semplicemente la nostra voce. Come molti avranno intuito, si tratta dell’assistente vocale.

Uno strumento incredibile capace di ricordarci eventi, impostare sveglie, chiamare, creare liste, riprodurre musica e molto altro. Il tutto attraverso un semplice comando vocale, diverso e specifico per ogni azione. Fra le app di questo tipo rientrano Google Assistant, Amazon Alexa e, solo per dispositivi Apple, Siri.

Per segnare la lista delle cose da fare, indipendentemente da se vogliamo fissarle per un giorno o senza riferimento, esistono delle app apposite davvero interessanti. Essendo molte indirizzate al mercato internazionale, cercando “to do”, letteralmente “da fare”, sul marketplace del nostro telefono ne potremo trovare di diverse. Menzioniamo, come esempi, Microsoft To Do, Google Tasks, Todoist e Any.do, ma ne possiamo trovare tantissime altre con una semplice ricerca.

Dunque, da oggi in poi organizziamo la giornata a ritmo di notifica con 2 app di cui non potremo più fare a meno. La loro logica e funzionalità ci conquisteranno.

Approfondimento

Perché gli utenti iPhone sono chiamati in causa dalla nuova normativa della Commissione Europea.