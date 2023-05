Occasione adesso per guadagnare oltre il 17% in 5 anni, ma attenti a questo particolare

Occasione adesso per guadagnare oltre il 17% in 5 anni-proiezionidiborsa.it

Per un investimento di medio e lungo periodo oggi conti di deposito e titoli di Stato offrono una garanzia di guadagno e rendimenti quasi simili. Tuttavia per scegliere tra i due occorre tenere in considerazione un elemento fondamentale. Occasione adesso per guadagnare oltre il 17% in 5 anni. Vediamo di cosa si tratta.

Le statistiche indicano che gli italiani, per far fronte all’inflazione, stanno gradualmente spostando i propri risparmi da conti correnti verso strumenti finanziari più remunerativi. Negli ultimi mesi, le banche hanno lanciato una forte campagna di acquisizione di liquidità per i loro conti deposito, offrendo tassi di rendimento sempre più alti. Grazie al divario tra l’inflazione al 7% ed i tassi di remunerazione, è possibile guadagnare molto sul margine di interesse, come dimostra l’ultima trimestrale di Unicredit.

Tuttavia, la campagna di raccolta di liquidità delle banche si scontra con l’obiettivo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che vuole spingere sempre più famiglie italiane ad investire in titoli di Stato del Paese. L’ultimo strumento finanziario, il BTP Valore, che verrà offerto nella seconda settimana di giugno agli investitori privati italiani, fa parte di questa strategia.

Rendimenti ai massimi degli ultimi anni e per i prossimi anni

Chi oggi ha del risparmio da investire e un orizzonte temporale abbastanza lungo, ha un’opportunità unica. Investendo in prodotti finanziari con una scadenza di medio-lungo periodo, può garantirsi per tutto questo tempo i rendimenti più alti degli ultimi anni. Per esempio, chi investe in conti di deposito a 5 anni, BTP o Buoni postali, si garantisce per un quinquennio un rendimento eccezionale. Questa remunerazione probabilmente sarà la più elevata del decennio per questi prodotti.

Se si vuole impiegare il proprio denaro per i prossimi 5 anni, quale prodotto scegliere tra conti di deposito, BTP o Buoni postali? Questi 3 strumenti finanziari offrono tutti un rendimento certo (ricordiamo sempre la clausola CACs) e un alto grado di sicurezza. Tuttavia Buoni postali offrono un rendimento inferiore rispetto a conti di deposito e Buoni del Tesoro poliennali. Quindi la scelta finale si riduce a BTP e conti di deposito.

Occasione adesso per guadagnare oltre il 3% annuo per 5 anni

Oggi un BTP con scadenza tra 5 anni ha un rendimento netto superiore al 3%. Ad esempio, il BTP con scadenza a settembre 2028 (Isin: IT0004889033), al prezzo di 104,5 centesimi, offre un rendimento netto annuo a scadenza del 3,2%. Il rendimento netto totale sarà di oltre il 17%.

Il conto di deposito che offre il rendimento maggiore in questo momento a 60 mesi garantisce un ritorno del 2,8% annuo per depositi non vincolati e il 3,4% per depositi vincolati. Da un punto di vista di rendimento, chi può tenere fermi i soldi per 5 anni avrà un guadagno maggiore col conto di deposito. Tuttavia, è importante considerare anche un altro fattore, prima di prendere una decisione finale.

Un fattore da non sottovalutare al momento della scelta

I conti di deposito sono strumenti di remunerazione del denaro emessi dalle banche. Il Fondo interbancario di tutela dei depositi garantisce i fondi depositati sul conto fino a un massimo di 100.000 euro. Per importi superiori, in caso di fallimento della banca c’è il rischio di perdita del capitale eccedente.

Pertanto, chi vuole sfruttare l’occasione adesso per guadagnare per i prossimi 5 anni, deve tenere in considerazione l’importo depositato. Per importi superiori a 100.000 euro, i titoli di Stato offrono una maggiore sicurezza. Chi dovesse investire più di 100.000 euro potrebbe utilizzare il conto di deposito fino a quella cifra e investire la parte eccedente in un BTP con scadenza residua di 5 anni.

Ottime opportunità anche di rendimento anche su orizzonti di brevissimo periodo

Naturalmente, lo stesso ragionamento dovrebbe essere applicato anche agli investimenti con un orizzonte temporale molto più breve, come ad esempio a 12 mesi. I rendimenti nel breve periodo non sono molto inferiori rispetto a quelli che si ottengono per investimenti a 5 anni. Anche per quanto riguarda i conti di deposito per investimenti a 12 mesi, alcune banche offrono rendimenti particolarmente allettanti.