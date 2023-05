Sorprende sapere quanto rende adesso investire 15.000 euro per i prossimi mesi

Per molti lasciare i risparmi sul conto corrente è una abitudine, una scelta comoda ma che in tempi di inflazione al 7% ha costi altissimi. Oggi però ci sono delle alternative altrettanto sicure ma più redditizie.

Oggi lasciare i soldi sul conto corrente è un errore. I costi di chi lascia in giacenza i risparmi sul conto sono elevati, in termini di costi reali e di mancati guadagni. Adesso sui mercati si possono spuntare rendimenti elevatissimi rispetto a qualche mese fa. Ecco due soluzioni che garantiscono un rendimento sicuro e garantito per un investimento a 12 mesi.

L’inflazione, una tassa occulta che fa perdere di valore ai risparmi

Moltissimi italiani hanno mediamente tra 10.000 euro e 20.000 euro sul conto corrente. Tuttavia, probabilmente molti di loro non sono consapevoli di quanto questi soldi possano rendere se investiti correttamente. Lasciare il denaro sul conto corrente, infatti, spesso significa perdere denaro a causa dell’inflazione, ma anche dei vari costi legati a commissioni e tasse.

Per questo motivo, è importante capire come investire al meglio i propri risparmi in modo sicuro e con rendimenti garantiti. Con una scelta efficiente, non solo si potrebbe guadagnare di più, ma si proteggerebbe il denaro dall’inflazione, facendolo crescere nel tempo.

Tassi di interesse e rendimenti a livelli massimi degli ultimi 10 anni

La BCE ha iniziato ad aumentare i tassi di interesse a luglio dello scorso anno, dopo anni di politica monetaria con tassi a zero. Questa mossa ha avuto un impatto significativo sul mercato monetario. I rendimenti nell’ultimo anno sono schizzati a livelli che non si vedevano da circa 10 anni.

Il mercato monetario è il mercato degli strumenti di investimento a breve termine, come i conti di deposito o i BOT, i Buoni Ordinari del Tesoro. Questi strumenti fino allo scorso anno erano praticamente ignorati. Invece adesso BOT e conti di deposito sono tornati sulla cresta dell’onda perché rappresentano un investimento ideale per coloro che cercano rendimenti elevati e sicuri.

Sorprende sapere quanto rende investire oggi in un conto di deposito

BOT e conti di deposito sono validi strumenti alternativi al conto corrente per chi deve parcheggiare del denaro in attesa di altro impiego. Soprattutto oggi, in un contesto economico in evoluzione e con i tassi di interesse che ancora non hanno finito la corsa al rialzo. Sorprende sapere quanto rende investire ora in conti di deposito o BOT, in confronto ai rendimenti di appena 10 mesi fa.

Moltissimi italiani hanno mediamente tra 10.000 euro e 20.000 euro sul conto corrente, abbiamo detto. Così, ipotizziamo un investimento di 15.000 euro in un BOT a 12 mesi e in un conto di deposito. Al momento dell’analisi è possibile acquistare il BOT con scadenza aprile 2024 (Isin: IT0005542516) a 96,82 centesimi. A questo prezzo un investimento di 15.000 euro renderebbe un guadagno, al netto di imposte e tasse del 2,5% circa, pari a circa 365 euro.

Ma quanto renderebbe investire sempre 15.000 euro a 12 mesi in uno dei conti di deposito con i rendimenti maggiori? I migliori conti di deposito offrono tassi netti, tra il 2,5% e il 2,7%. Questo porta ad un guadagno netto di circa 370 euro. Quindi, in valore assoluto, i due rendimenti al netto di imposte e commissioni, quasi si equivalgono.