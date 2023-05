Case da 39.000 euro vicino al mare e al porto più romantico della Puglia: posizione strategica

Acquistare una casa al mare può essere davvero un affare soprattutto se in una delle Regioni più belle e amate del Mondo come la Puglia. Ecco allora cosa e come cercare.

L’aumentare delle temperature ci fa venire voglia di mare, vacanze, relax, spensieratezza. Trovare un posto che assecondi le esigenze di tutta la famiglia non è semplice, ma il nostro bel Paese è ricco di destinazioni da favola. Ma soprattutto per tutti i gusti, si pensi alla Sardegna, al Cilento, alla Puglia, alla Sicilia e a tanti altri ancora. Chi ha la fortuna di avere una seconda casa al mare, l’unico pensiero sarà quello di preparare le valigie.

Se invece abbiamo sempre desiderato di acquistarne una senza spendere cifre astronomiche il sogno non è poi così irrealizzabile. Ovviamente, bisognerà accontentarsi magari di un bilocale o di un appartamento non eccessivamente grande, ma a pochi passi dal mare. Ad esempio nella meravigliosa Sardegna si possono acquistare case anche a meno di 43.000 euro. Ovvero ad Orosei, caratteristico borgo sardo, dove le bellezze della montagna si mescolano alle meraviglie della costa, con distese di sabbia bianca e mare cristallino.

Come comprare immobili e far raddoppiare i nostri risparmi

Molti si chiedono se effettivamente sia possibile acquistare una casa al mare senza spendere un occhio della testa. Basta semplicemente dare un’occhiata alle diverse offerte immobiliari sia presso le agenzie che su diversi siti immobiliari. Si può davvero trovare di tutto, a prezzi molto convenienti. Ma per fare davvero ottimi affari il mondo delle aste giudiziarie potrebbe essere la scelta migliore. Si possono trovare immobili a prezzi imbattibili, di molto inferiori ai reali prezzi di mercato, addirittura case da 39.000 euro vicino al mare. In questo modo potremmo anche pensare di acquistare investendo i nostri risparmi per poi rivendere in base ai prezzi di mercato. Potremmo ad esempio far diventare 25.000 euro ben 85.000 euro acquistando un bilocale all’asta a Praia a Mare.

Ecco case da 39.000 euro vicino al mare in un meraviglioso borgo romantico considerato la perla dell’Adriatico

È proprio nella bellissima città di Trani affacciata sul mar Adriatico che si possono fare degli ottimi affari. In particolare, come risulta dal sito Immobiliare.it, si può acquistare all’asta, con un’offerta minima di 39.807 euro, un grazioso appartamento di ben 102 mq.

L’appartamento si trova in una zona a prevalente destinazione residenziale, in particolare in via Andria, con numerose attività commerciali nei dintorni. Il prezzo base d’asta è di 53.076,00, ma con un’offerta minima potremmo aggiudicarci il bene ad un prezzo davvero basso rispetto al valore di mercato. Inoltre si può acquistare, sempre a Trani, presentando un’offerta minima di circa 64.000 euro, un immobile il cui valore stimato è di oltre 100.000 euro. Avere una casa in questa meravigliosa città è davvero una fortuna, la bellezza della sua Cattedrale in pietra bianca sul mare lascia tutti senza fiato. Così come passeggiare sul porto, perdersi tra le sue bellezze e gustare la cucina pugliese non ha prezzo.