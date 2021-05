Il problema del sovrappeso affligge molte persone che hanno subito un drastico cambiamento nel proprio metabolismo. Chi ha più di trenta chili da smaltire, spesso perde la pazienza o la volontà di sottoporsi a diete rigide. La fame nervosa fa il resto.

Dopo una certa soglia, la strada più breve è la chirurgia estetica. Con risultati non sempre soddisfacenti, però. Vediamo oggi con gli Esperti di Dieta e Alimentazione di ProiezionidiBorsa, in cosa consiste il “nuovo palloncino”. È una tecnica già nota, che lavora sulla riduzione del volume dello stomaco. Quindi obesità addio con il nuovo straordinario palloncino intragastrico non invasivo che fa perdere da 15 a 30 chili.

Basta ingerire una capsula

La novità consiste nel tipo di palloncino da introdurre nello stomaco. L’ultimo modello è in morbido silicone medicale. La sua installazione non richiede né anestesia né intervento chirurgico. Basta un ambulatorio attrezzato con un servizio di radiologia.

Chi vuole dimagrire in fretta, deve ingerire una capsula di silicone compresso, poco più grande di un potente antibiotico. Attaccato alla capsula c’è un tubicino del diametro di due millimetri. Bevendo un bicchiere d’acqua, la capsula arriva nello stomaco e si apre. Il palloncino si distende: attraverso il tubicino viene riempito di soluzione fisiologica. Dopodiché il filo viene staccato e il palloncino resta nello stomaco, occupando la maggior parte dello spazio. La sua presenza procura, insomma, un costante senso di sazietà.

Cibi liquidi per i primi giorni

Lo stomaco può contenere meno di un litro di cibo e liquidi, mediamente 700 cc. Metà o più di questo spazio può essere occupato dal palloncino.

Sarà il medico a decidere la quantità di soluzione fisiologica da immettere. Per i primi 4-5 giorni il paziente può assumere brodi vegetali, vellutate, in modo da non sovraccaricare lo stomaco e soffrire di nausea o pesantezza. Poi ci si abitua a mangiare poco.

Dopo 16 settimane, terminata la sua missione, il palloncino si sgonfia da solo grazie a una valvola temporizzata. In meno di quattro mesi si possono perdere dai 15 ai 30 chili. Questo genere di cura costa tra i 2.500 e i 3.000 euro. E poi, ovviamente, non si deve riprendere a mangiare in modo disordinato.