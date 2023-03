Obbligazioni e titoli di Stato: adesso si presenta una pazzesca occasione di guadagno in breve tempo e alla portata di tutti

Si presenta una pazzesca occasione di guadagno in breve tempo per obbligazioni e Titoli di Stato-proiezionidiborsa.it

Le obbligazioni rappresentano un’opzione di investimento allettante per molti risparmiatori italiani, specialmente adesso alla luce del recente rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato. I prossimi mesi potrebbero essere una occasione unica di guadagnare grazie al rialzo dei prezzi delle obbligazioni a tasso fisso, in particolare dei BTP.

Il rialzo dei rendimenti è stato causato dalla politica di rialzo dei tassi di interesse attuata dalla Banca Centrale Europea per combattere l’inflazione. La BCE ha portato i tassi di interesse nella zona euro dallo zero al 3,5%, stabilito nell’ultima riunione, in meno di un anno.

Obbligazioni e titoli di Stato adesso sono un’ottima opportunità di investimento

Questo improvviso rialzo dei rendimenti ha fatto tornare in auge i titoli a tasso variabile come BOT e CCT. Tuttavia ha anche gravemente penalizzato i titoli di Stato a tasso fisso come i Buoni del Tesoro Poliennali. Infatti, questi bond hanno subito un forte deprezzamento che in alcuni casi ha superato il 20%. Eppure, questo scenario potrebbe rappresentare un’opportunità per coloro che cercano occasioni di investimento a basso rischio per diversificare il proprio portafoglio.

Le obbligazioni sono un’opzione di investimento attraente in quanto forniscono un flusso di reddito costante. Ma possono anche rappresentare una soluzione per guadagnare speculando sul rialzo dei prezzi in modo relativamente sicuro. Ad esempio, si potrebbe puntare su un BTP con scadenza residua tra 5 anni, magari sul Buono del Tesoro con scadenza a marzo del 2028 (ISIN: IT0005433690). Al momento dell’analisi, il titolo ha un prezzo di circa 85 centesimi. Acquistandolo adesso e mantenendolo fino alla scadenza, si avrà un rendimento lordo annuo di circa il 3,5%.

Come sfruttare la rivalutazione dei prezzi dei BTP per ottenere un guadagno in conto capitale

Tuttavia, invece di tenere il titolo fino alla scadenza, si potrebbe mantenerlo in portafoglio finché i prezzi si rivalutano, per poi rivenderlo. Ci sono alcune ipotesi sul potenziale guadagno che si potrebbe ottenere. Ad esempio, se i prezzi tornassero a circa 90 centesimi nei prossimi mesi, si potrebbe guadagnare tra il 5% e il 6% in conto capitale rivendendo l’obbligazione. Se i prezzi arrivassero a 95 centesimi, il guadagno sarebbe superiore al 10%. Tuttavia, bisogna sottolineare che si tratta di una scommessa, la quale dipende dall’andamento del mercato e dalla politica monetaria della BCE.

In conclusione, il rialzo dei rendimenti sulle obbligazioni rappresenta un’opportunità per diversificare il proprio portafoglio d’investimento e guadagnare speculando sul rialzo dei prezzi delle obbligazioni. Tuttavia, gli investitori dovrebbero sempre fare attenzione ai rischi coinvolti in ogni tipo di investimento, e valutare attentamente la propria situazione finanziaria prima di decidere di investire in obbligazioni e titoli di Stato.